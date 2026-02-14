T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिस मुकाबले का इंतजार सबसे ज्यादा बेसब्री के साथ किया जा रहा है वो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। इस मैच में भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। इस मैच में किसे जीत मिलेगी इसे लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है, लेकिन पहले के आंकड़े और मौजूदा फॉर्म को देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। भारत को पाकिस्तान पर आखिर जीत क्यों मिलेगी इसके कुछ मुख्य कारण ये हैं।

भारत की बैटिंग लाइनअप में जबरदस्त गहराई

भारतीय टीम में इस वक्त टी20 प्रारूप के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मौजूद हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। उनके साथ इशान किशन हैं जो चल गए तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि इसके बाद तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और रिंकू सिंह हैं। इसके बाद शिवम दुबे और अक्षर पटेल हैं यानी 8 नंबर तक एक से बढ़कर एक तगड़े बैटर हैं। ये सभी किसी भी परिस्थिति में मैच को पटल सकते हैं।

भारत के पास अनुभवी और धारदार गेंदबाजी आक्रमण

भारत के पास दुनिया के बेस्ट डेथ ओवर बॉलर जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं हालांकि वो शुरुआती ओवर्स में भी विकेट निकालने की ताकत रखते हैं। टीम में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर हैं जो बीच के ओवर्स में रन पर लगाम लगाने के साथ विकेट भी निकाल सकते हैं। गेंदबाजी में इनके अलावा हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल हैं। इन सबके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। इनके खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना आसान नहीं होगा।

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में भारत का शानदार रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड अब तक शानदार रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 8 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें भारत को 7 में जीत मिली है जबकि पाकिस्तान को एक मैच में जीत मिली। पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत ने पाकिस्तान को हर बार हराया है। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को तीन मैचों में लगातार हराया। इन जीतों के साथ भारत के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। बड़े मैचों में पाकिस्तान दवाब में भारत के सामने बिखर जाता है और ऐसा हमेशा देखा गया है।

