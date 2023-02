Watch Video: पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद का धमाका, अब पंजाब के मंत्री वहाब रियाज के ओवर में जड़े 6 छक्के

Pakistan’s Iftikhar Ahmed hit 6 Sixes In One Over: इफ्तिखार अहमद से पहले मेंस क्रिकेट में 9 खिलाड़ी एक ओवर में छह छक्के लगा चुके हैं। इनमें गैरी सोबर्स, रवि शास्त्री, हर्शल गिब्स, युवराज सिंह, रॉस व्हाइटली, हजरतुल्लाह जजाई, लियो कार्टर, कीरोन पोलार्ड और थिसारा परेरा शामिल हैं।

पाकिस्तान के बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज के एक ओवर में छह छक्के जड़े। (स्क्रीनशॉट)

