पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीम के नए हेड कोच शहनाज शेख बने हैं, लेकिन इस पर आपत्ति जाहिर की जा रही है। उनकी नियुक्ति पर विवाद इसलिए खड़ा हो रहा है।

पाकिस्तान हॉकी टीम के कोचिंग स्टाफ को बर्खास्त कर दिया गया है। फोटो सोर्स- PTI

सितंबर के अंत में शुरू होने वाले एशियन गेम्स से पहले पाकिस्तान में पुरुष हॉकी टीम के पूरे कोचिंग स्टाफ को बर्खास्त कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान स्पोर्टस बोर्ड ने यह कदम भारत में संपन्न हुई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उठाया है। बता दें कि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी हॉकी टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। शहनाज शेख बने नए हेड कोच पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीम के नए हेड कोच शहनाज शेख बने हैं, लेकिन इस पर आपत्ति जाहिर की जा रही है। उनकी नियुक्ति पर विवाद इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि वह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा संचालित समिति का हिस्सा थे जिसने रेहान बट, मोहम्मद सकलेन, हसीम खान और मोहम्मद गफूर को बाहर का रास्ता दिखाया है। शहनाज पहले भी हॉकी टीम के हेड कोच रह चुके हैं। 36 संभावित खिलाड़ियों के नाम का ऐलान शहनाज के अलावा पूर्व ओलंपियन अख्तर रसूल और इस्लाहुद्दीन सिद्दिकी ने भी पीएचएफ को बर्खास्त करने के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फैसले का समर्थन किया। इस बीच ओलंपिक कलमुल्लाह की अगुआई वाली राष्ट्रीय चयन समिति ने एशियाई खेलों के लिए 36 संभावित खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। ये खिलाड़ी मंगलवार को इस्लामाबाद के नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में ट्रेनिंग शिविर में हिस्सा लेंगे। संभावित खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है: गोलकीपर: अकमल हुसैन, अब्दुल्ला इश्तियाक खान, वकार, अली रजा, अब्दुल्ला शेख। डिफेंडर: मोहम्मद अब्दुल्ला, अरबाज अहमद, मोहम्मद सुफियान खान, अकील अहमद, मोहम्मद बिलाल असलम। मिडफील्डर: उसामा बशीर, मोहम्मद मुर्तजा याकूब, अरबाज अयाज, अहतिशाम असलम, मोहम्मद बाकर, मोहम्मद नदीम खान, मोहम्मद इमरान, सैयद शहबाज हैदर। फारवर्ड: मोहम्मद इमाद, अफराज, रोमन, अरशद लियाकत, अब्दुल कय्यूम, अब्दुल रहमान, वकार अली, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद उमर भट, अब्दुल हन्नान शाहिद, मोहम्मद शाहजेब खान, अब्दुल वहाब, जिक्रिया हयात, बिशारत अली, राणा वलीद, हमजा फयाज, अब्दुल रहमान।

