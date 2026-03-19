इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण 28 मार्च से शुरू होगा। वहीं पाकिस्तान की टी20 लीग पीएसएल भी इन दिनों चर्चा में है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आईपीएल का स्तर पीएसएल से बहुत ऊपर है। यह अब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी मानने लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी अपने ही देश की टी20 लीग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आईपीएल को पीएसएल से बेहतर बताया है।

अहमद शहजाद ने अपने देश की टी20 लीग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफतौर पर कारण गिनाते हुए बताया है कि क्यों आखिर आईपीएल पाकिस्तान की टी20 लीग पीएसएल से बेहतर है। उन्होंने अपने वीडियो में खुलकर राय रखी है। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हार और उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद भी टीम को घेरा था।

क्यों आईपीएल है PSL से बेहतर?

अहमद शहजाद ने कहा,”आप आईपीएल देखो जहां दुनिया के एक से बढ़कर एक सुपरस्टार आते हैं। वह जोर लगाते हैं, एक-दूसरे को मात देने की, पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। खिलाड़ी अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जोर लगाते हैं, लड़ते हैं। आईपीएल के अंदर जो प्रतिस्पर्धा का स्तर है, वह पीएसएल के पास नहीं है। शुरू में यह थी लेकिन आखिरी के चार सालों में पीएसएल से यह खत्म हो गई।”

अहमद ने आगे कहा,”पीएसएल में आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, जो कमेंट्री करते हैं, आपके ब्रांड वह होते हैं। आप उनके ऊपर ही पैसा लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना काफी है, इससे ज्यादा मुझे पीएसएल के बारे में बताने की जरूरत नहीं कि क्या वजह है और क्या नहीं।” यानी शहजाद ने अपने देश की लीग में प्रतिस्पर्धा की कमी को सीधे तौर पर हाइलाइट किया है।

Ahmed Shahzad said, "There's a reason why IPL is better than PSL. They've got many superstars in their league who make the league competitive. Meanwhile PSL hires retired players and commentators and makes them superstars which doesn't make the league competitive." pic.twitter.com/R7mVaGQTbG — Abdullah. (@Abdullahh_56) March 19, 2026

PSL और आईपीएल के बजट, खर्च और प्राइज मनी में भारी अंतर

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कुल 215.45 करोड़ की राशि खिलाड़ियों को खरीदने में खर्च की गई थी। जबकि पीएसएल 2026 का कुल खर्च ऑक्शन में था 63.18 करोड़ रुपये। वहीं दोनों लीग के प्राइज मनी में भी जमीन-आसमान का अंतर है। आईपीएल की प्राइज मनी करीब 20 करोड़ रुपये है (2025 के हिसाब से)। वहीं पीएसएल में विजेता टीम को मिलते हैं 5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 4.3 करोड़ रुपये।

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