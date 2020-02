खेल के मैदान पर जब भी कोई दो टीमें आपस में भिड़ती हैं तो उसके समर्थकों में उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन, अगर सामने भारत-पाक की टीम खड़ी हो तो पूरी दुनिया के फैंस को इसका इंतजार रहता है। लंबे समय से भारत-पाक क्रिकेट टीम ने द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। दोनों देशों के बीच मैच को लेकर समय-समय पर मांग उठती है लेकिन सियासी तनाव इसमें बाधा बनती नजर आती हैं। लेकिन, पाकिस्तान में खेले जा रहे पाकिस्तान सुपर लीग मुकाबले में एक फैन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

पाक में श्रीलंका क्रिकेट टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद तो पूरी दुनिया की टीम ने वहां जाने से मना कर दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान ने यूएई में अपने अधिकतर मैच खेले। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पर इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं।

Lahori fans want the Indian team to vist #Cricket pic.twitter.com/wUjjDzoD3f

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) February 22, 2020