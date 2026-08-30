पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोइन खान ने शनिवार (29 अगस्त) को पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान को अदियाला जेल में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल देने की अपील की। 73 साल के इमरान भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए जाने के बाद 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। मोइन से पहले पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने इमरान खान के लिए आवाज उठाई थी।

मोइन ने एक वीडियो में कहा, ‘आप सब जानते हैं हमारे कैप्तान इमरान खान अभी अदियाला जेल में हैं और उनकी हालत अभी काफी खराब है। एक बार फिर मैं अधिकारियों,पाकिस्तान सरकार और अदियाला जेल चलाने वाले सभी लोगों से गुजारिश करूंगा। मेरी गुजारिश है कि हमारे कप्तान का पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के नागरिक के तौर पर स्वास्थ्य देखभाल के हक का सम्मान किया जाना चाहिए।’

अन्य क्रिकेटरों से आवाज उठाने की अपील

मोइन ने कहा, ‘उन्हें जिस चीज की भी जरूरत है वह दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं दूसरे क्रिकेटरों से भी अपील करता हूं कि वे भी उनके लिए आवाज उठाएं और अपना सपोर्ट दें। इमरान खान का पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान है और हम सभी जिन्होंने उनके समय में खेला उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है।’

जावेद मियांदाद रोने लगे

मोइन खान से पहले पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने अपनी साथी और पूर्व कप्तान इमरान खान की जेल में हालत के बारे में बात करते हुए रो पड़े। 1975 और 1996 के बीच छह वर्ल्ड कप खेलने वाले मियांदाद ने जोर देकर कहा कि इमरान खान भ्रष्ट नहीं थे और उनकी रिहाई की गुहार लगाई।

इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू

इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम ने गुरुवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान लॉर्ड्स में माइकल एथर्टन को इंटरव्यू दिया। अपने पिता की बिगड़ती हालत का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता को दिन में लगभग 23 घंटे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। पूरी खबर पढ़ें।