खेल के मैदान पर उतरने से पहले हर व्यक्ति किसी महान खिलाड़ी से प्रेरित होता है और उसके जैसा बनने के लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है। खेल जगत में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा ही एक उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके अंदर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की झलक देखने को मिलती है। दरअसल ये युवा खिलाड़ी किसी और नहीं बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का 18 वर्षीय उसामा बलूच है जिसकी बल्लेबाजी में वर्तमान समय के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली की झलक देखने को मिलती है। दोनों मुल्कों ने भले ही लंबे समय से क्रिकेट न खेला हो लेकिन एक दूसरे खिलाड़ियों की प्रशंसा और उन्हें अपना आदर्श मानने की कवायद कभी पुरानी नहीं हुई।

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि बलूच का गेंद को पढ़ने का तरीका और खड़े होने का तरीका बिल्कुल विराट कोहली के जैसा है। यहीं नहीं इस खिलाड़ी के शॉट खेलने के तरीके पर आप गौर करें तो देखेंगे कि पुल शॉट से लेकर कवर ड्राइव तक बलूच उसी अंदाज में खेलते हैं जैसे विराट खेलते हैं।

Impressive batting from Dera Murad Jamali-born 18 year old Usama Baloch, who smashed 69 runs off 39 balls including 7 sixes in the recent Karachi Premier League #Cricket pic.twitter.com/kLCEKGRoLr

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) January 13, 2019