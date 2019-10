पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट में कई तरह के बदलाव किए हैं जिसके चलते कई होनहार खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया है। इसके साथ ही उनके सामने रोजी-रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है और अब इसका खामियाजा खिलाड़ियों को भी भुगतना पड़ रहा है जिसके चलते वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए पिक वैन तक चलाने को मजबूर हैं।

इन दिनों सोशल मीडिया पर 31 वर्षीय पाकिस्तान के खिलाड़ी फजल सुभान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पिक वैन चलाते दिख रहे हैं। फजल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा है और 131 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने टी-20 मुकाबलों में भी रन बनाए हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि जब वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें करीब 1 लाख रुपये तक मिल जाया करते थे, लेकिन जब से वो बंद हुआ है उनके सामने रोजी का भी संकट खड़ा हो गया। फजल हबीब बैंक लिमटेड के लिए क्रिकेट खेलते थे।

SAD STORY OF

Fazal Subhan was the player of HBL, he has played U19 & A side cricket for Pakistan, he was contender of Pak Test team,

After closing of Departmental cricket he is driving drive

“BHARE KE SUZUKI”

His salary was 1 lac & now earning is less then 40k

pic.twitter.com/nq22vPY55v

— Shoaib Jatt (@Shoaib_Jatt) October 11, 2019