पाकिस्तान ने भारत के साथ ‘संवेदनशील द्विपक्षीय स्थिति’ का हवाला देते हुए बुधवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) के लिए अपनी पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) से टूर्नामेंट या उसके सभी मुकाबलों को न्यूट्रल वेन्यू पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।

पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने कहा कि वह पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की निर्बाध और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ स्थल चाहता है। बता दें कि यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से पांच नवंबर तक मोहाली और जालंधर में आयोजित किया जाएगा। पीएचएफ के अंतरिम अध्यक्ष मोहिउद्दीन अहमद वानी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट या पाकिस्तान के सभी मुकाबलों को न्यूट्रल वेन्यू पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

वानी ने बयान में कहा,”यह फैसला पाकिस्तान और भारत के बीच मौजूदा संवेदनशील द्विपक्षीय स्थिति तथा मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना है। हम मैदान पर भारत के साथ-साथ एफआईएच के सभी सदस्य देशों का सामना करने के लिए तैयार हैं और खेल को राजनीति से मुक्त रखने के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध हैं।”

उन्होंने आगे कहा,”हमें पूरी उम्मीद है कि एशियाई हॉकी महासंघ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की निर्बाध और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ स्थल के हमारे गरिमापूर्ण प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करेगा।”

भोला नाथ सिंह ने अनुरोध को किया खारिज

एएचएफ के उपाध्यक्ष और हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने इस अनुरोध को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि आयोजन स्थल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भोला नाथ ने पीटीआई से कहा,”इस तरह के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोजन स्थल में कोई बदलाव नहीं होगा। अतीत में भी पाकिस्तान ने ऐसा किया है। अगर वे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना चाहता है तो उन्हें भारत आना होगा।”

पाकिस्तान नहीं तो किसे मिल सकती है एंट्री?

पाकिस्तान की जगह किसी अन्य टीम को शामिल करने की संभावाना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,”हमारे पास बांग्लादेश और ओमान की दो टीम हैं जो पाकिस्तान की जगह ले सकती हैं।” यह घटनाक्रम पीएचएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पीटीआई को यह बताए जाने के कुछ ही घंटे बाद हुआ कि सरकार ने राष्ट्रीय टीम के भारत दौरे को मंजूरी नहीं दी है।

यह बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दावे के विपरीत है। मान ने हॉकी इंडिया के सचिव भोला नाथ सिंह के साथ एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की भागीदारी की पुष्टि की थी। उन्होंने जोर देकर कहा था कि भारत की खेल नीति पाकिस्तान को देश में होने वाले बहुराष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति देती है।

पाकिस्तान ने सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए पिछले साल तमिलनाडु में आयोजित एफआईएच जूनियर विश्व कप और एशिया कप से भी अपना नाम वापस ले लिया था। महाद्वीप के इस प्रमुख टूर्नामेंट भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, चीन, जापान और कोरिया की टीमें हिस्सा ले रही हैं।

STORY | Pakistan requests AHF to shift its ACT hockey matches from India to neutral venue



Pakistan on Wednesday asked the Asian Hockey Federation to shift its Asian Champions Trophy matches to a neutral venue, citing a "sensitive bilateral situation" with host India.



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