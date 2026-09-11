पाकिस्तान क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड लगातार विवादों के घेरे में है। हाल ही में इंग्लैंड दौरे के बीच अचानक 7 खिलाड़ियों और कोच की छुट्टी का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि एक और नया मामला सामने आ गया। यह मामला है ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक होने से जुड़ा। इस मामले में पाकिस्तान की साइबर क्राइम एजेंसी ने दो इंटरनेशनल खिलाड़ियों से पूछताछ की है। इसमें मोहम्मद रिजवान का नाम भी शामिल है।

पीटीआई की जानकारी के मुताबिक ड्रेसिंग रूम की कथित जानकारी लीक होने के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की शिकायत पर पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (एनसीसीआईए) ने दो अनुभवी खिलाड़ियों मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। यह घटनाक्रम इंग्लैंड के मौजूदा टेस्ट दौरे पर पाकिस्तान के बेहद खराब प्रदर्शन के बीच हुआ है।

बीच दौरे से वापस भेजे गए थे खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य

इससे पहले अनुशासन संबंधी मामलों के कारण रिजवान और इमाम समेत सात खिलाड़ियों तथा सहयोगी स्टाफ के दो सदस्यों को दौरे से वापस भेज दिया गया था। दोनों खिलाड़ी अभी जांच के दायरे में हैं इसलिए शनिवार से शुरू होने वाले देश के प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान टीम के सुरक्षा प्रबंधक ने दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के मोबाइल फोन पहले ही एनसीसीआईए को सौंप दिए हैं।

पीसीबी के प्रमुख मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और एनसीसीआईए उनके मंत्रालय के अधीन काम करती है। पीसीबी के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि एनसीसीआईए ड्रेसिंग रूम से कथित जानकारी लीक होने के मामले की जांच कर रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अभी जारी है और इस मामले में फिलहाल कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की जाएगी।

यह पहली बार है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ किसी साइबर एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई है। रिजवान और इमाम दोनों ने एनसीसीआईए के सवालों के लिखित जवाब देने के लिए और समय मांगा है।

पीसीबी पहले ही घोषणा कर चुका है कि उसने “अनुशासन और आचरण से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के बाद आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की है, जिसकी फिलहाल आंतरिक स्तर पर समीक्षा की जा रही है।”

एक सूत्र के अनुसार दोनों खिलाड़ियों ने कथित तौर पर एनसीसीआईए को अपने मोबाइल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराने की अनुमति देने की बात कही है। सूत्र ने कहा,”जांच का मुख्य मुद्दा इंग्लैंड सीरीज के दौरान ड्रेसिंग रूम से कथित तौर पर जानकारी लीक होने पर रहेगा।”

0 रन 3 विकेट: मानव सुतार का इंग्लैंड में कमाल, 131 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी

मानव सुतार ने भारत और श्रीलंका में इंटरनेशन क्रिकेट में कमाल करने के बाद अब इंग्लैंड की धरती पर जलवा बिखेरा है। काउंटी चैंपियनशिप में सुतार ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक 131 साल पुराने खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 1895 के बाद सिर्फ दूसरी बार किसी खिलाड़ी ने ऐसा किया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर