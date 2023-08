वकार यूनिस ने कहा भारत नहीं इस वजह से पाकिस्तान जीतेगा वनडे वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल, यह खिलाड़ी होंगे गेम चेंजर

वकार यूनिस ने पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप 2023 जीतने का प्रबल दावेदार बताया और यह भी बताया कि इस बार गेम चेंजर कौन हो सकता है।

बाबर आजम और फखर जमां (सोर्स-एपी फोटो)

पाकिस्तान की टीम ने इमरान खान की कप्तानी में साल 1992 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था और उसके बाद से यानी पिछले 31 साल से यह टीम दूसरी बार इस खिताब को जीतने का इंतजार कर रहा है। इस बार वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा और इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। ऐसे में पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वह अपने इस इंतजार को खत्म करे और दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल करे। वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले कई पूर्व दिग्गजों ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस का कहना है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 को जीतने की प्रबल दावेदार है और इसका कारण भी बताया। भारत-पाकिस्तान मुकाबले में होता है तीन गुणा दवाब वकार यूनिस ने कहा कि जब वह पाकिस्तान के लिए खेलते थे उस वक्त उनकी टीम बड़े मैचों में भारत के खिलाफ हार जाते थे क्योंकि टीम दवाब को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती थी, लेकिन बाबर आजम की नेतृत्व में मौजूदा टीम दवाब को बेहतर तरीके से संभालना जानती है और यही कारण है कि वह वनडे वर्ल्ड कप जीते के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में दवाब उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं था जितना अभी लगता है। आप जब किसी भी टीम के खिलाफ कम खेलते हैं और फिर आप लंबे समय के बाद उसके खिलाफ उतरते हैं तो दवाब होता है और यह दवाब तब और भी बढ़ जाता है जब आप भारत जैसी टीम के खिलाफ लंबे अरसे से बाद मैदान पर उतरेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के दौरान दवाब बहुत अधिक होता है और यह तीन गुणा ज्यादा बढ़ जाता है। कौन होंगे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर वकार यूनिस ने बताया कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के लिए बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, फखर जमां और इमाम-उल-हक गेम चेंजर होंगे। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की टीम ने हाल के दिनों में दवाब को बेहतर तरीके से संभाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां खेल रहे हैं। आप भारत में खेलें या फिर पाकिस्तानन में अगर आपकी प्रक्रिया नियंत्रण में है तो आप अपनी क्षमता साथ ही रणनीति को अच्छी तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई समस्या है। पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास निश्चित रूप से सभी संसाधन हैं और सिर्फ उन्हें दवाब से निपटना है और वह ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं तो फिर उन्हें कोई भी टीम नहीं रोक सकती है।

