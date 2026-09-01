मिस्बाह-उल-हक ने पाकिस्तान की पुरुष टीम चयन समिति से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार (31 अगस्त) को टेस्ट टीम और टीम मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए। इसके एक दिन बाद मिस्बाह ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बल्लेबाजी सलाहकार के तौर पर अपनी भूमिका से भी हटने का फैसला किया है।

क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार मिस्बाह का इस्तीफा अभी तक पीसीबी ने स्वीकार नहीं किया है। लॉर्ड्स में 194 रन से हारकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद पीसीबी ने टेस्ट टीम से सात खिलाड़ियों को हटा दिया। 9 सितंबर से एजबेस्टन में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले सरफराज अहमद और उमर गुल को हेड कोच और बॉलिंग कोच के पद से भी हटा दिया।

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बदलाव

मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक, सलमान आगा, अली उस्मान, आमेर जमाल, अवैस जफर और खुर्रम शहजाद सात खिलाड़ी रिलीज किए गए। पांच अनकैप्ड खिलाड़ी अराफात मिन्हास, मोहम्मद इमरान जूनियर, साद बेग, मोहम्मद इमरान रंधावा और रजाउल्लाह को सैम अयूब और अब्दुल्ला फजल के साथ टेस्ट टीम में शामिल किया गया। व्हाइट-बॉल सेट-अप के हेड कोच माइक हेसन और बॉलिंग कोच एश्ले नोफ्के टेस्ट कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए हैं।

संन्यास के बाद पीसीबी से जुड़े रहे हैं मिस्बाह

2017 में पाकिस्तान के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के तौर पर संन्यास लेने के बाद से मिस्बाह ने पीसीबी में अलग-अलग पदों पर काम किया है। उन्हें 2019 में हेड कोच और मुख्य चयनकर्ता की दोहरी भूमिका में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2020 तक दोनों भूमिकाएं निभाईं। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से हेड कोच की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के लिए चीफ सिलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आखिरकार अगले साल इस्तीफा दे दिया।

जका अशरफ के सलाहकार रहे मिस्बाह

दो साल बाद मिस्बाह को उस समय के एडहॉक मैनेजमेंट कमेटी के चीफ जका अशरफ का सलाहकार बनाया गया। 2024 में मौजूदा मैनेजमेंट के कार्यभार संभालने के बाद उन्हें अब बंद हो चुके पुरुषों के चैंपियंस कप के लिए पांच मेंटर में से एक चुना गया था। उन्होंने घरेलू मुकाबलों में महिला टीमों को भी मेंटर किया। वह पाकिस्तान गोल्ड टीम के कोच थे, जिसने पिछले महीने शाहीन अफरीदी की कप्तानी में मुल्तान में 50 ओवर का नेशनल चैंपियंस कप जीता था।

मार्च में बने थे चयन समिति का हिस्सा

मिस्बाह को इस साल मार्च में चार मेंबर वाली चयन समिति का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें आकिब जावेद, सरफराज अहमद और असद शफीक शामिल थे। साथ ही वह पीसीबी के साथ बल्लेबाजी सलाहकार के तौर पर 180 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर भी थे।

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी टीम में थोक में बदलाव

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम से हम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें।