पसलियों में फ्रैक्चर होने के कारण तेज गेंदबाज हसन अली 30 नवंबर को पाकिस्तान टेस्ट टीम से बाहर हो गए थे। वे पीठ में समस्या (Back Problem) के कारण ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। कल यानी 11 दिसंबर 2019 से श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच की घरेलू सीरीज के लिए भी उन्होंने खुद को अनुपलब्ध बताया था। हालांकि, अब उनका एक वीडियो (VIDEO) सामने आया है जिसके कारण उन्हें फैंस की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है।

यह वीडियो उनके एक फैंस शो में मॉडलिंग (Modeling) करने का है। इस वीडियो में रैम्प पर बड़े आराम से चलते हुए देखे जा सकते हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि उनकी पसलियों में फ्रैक्चर है या पीठ में समस्या रही होगी। ऐसे में फैंस सवाल उठा रहे हैं कि जब हसन अली इतने बीमार थे, तो फिर मॉडलिंग के लिए कैसे फिट हो गए। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलना क्या सिर्फ बहाना था। क्या वे क्रिकेट सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे हैं?

हसन अली ने पाकिस्तान के लिए वनडे और 30 टी20 खेल चुके हैं। उन्होंने 9 टेस्ट मैचों में भी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। इसी साल अगस्त में उन्होंने भारतीय युवती शामिया आरजू से शादी की थी। दोनों का निकाह दुबई के अटलांटिस पाम जुमेरा पार्क होटल में हुआ। शामिया आरजू हरियाणा के नूंह जिले की रहने वाली हैं। शामिया एयर अमीरात में फ्लाइट इंजीनियर हैं। शामिया के पिता लियाकत अली पंचायत अधिकारी रह चुके हैं।

पसिलयों में फ्रैक्चर होने के कारण 30 नवंबर को पाकिस्तान टेस्ट टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन पिछले सप्ताह उन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी में खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सेंट्रल पंजाब की ओर से खेले। हालांकि, चोट के कारण उन्हें उससे भी बाहर होना पड़ा था।

I don’t see any future in Pakistan cricket, except Babar , no body give damn about this team, amir great talent but retired for what sake ?? Just see what ishant , Umesh, shami has become, they got trolled in past but now they are bossing the test cricket, boomrah is at god level

— sai (@Sairam_39) December 10, 2019