पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तानी टीम के नाम एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 176 रनों का लक्ष्य दिया था लेकिन पाकिस्तान की टीम 171 रनों पर ही सिमट गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी लेकिन न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए और आखिरी के 4 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। एक समय पाकिस्तान का स्कोर 130 रन पर 3 विकेट था, लेकिन आगे के 46 रन जोड़ने में पाकिस्तान ने अपने 7 विकेट खो दिए और 4 रन से ये मुकाबला न्यूजालैंड ने अपने नाम किया। इसके चलते पाकिस्तान के नाम 115 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है।

बता दें कि 115 साल के टेस्ट क्रिकेट में यह दूसरी बार है जब कोई टीम 46 रन के टोटल को हासिल करने में 6 विकेट गंवा बैठे। वहीं इससे पहले 1998 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी 45 रन बनाने में इंग्लैंड के सामने घुटने टेक दिए थे और 45 रन बनाने के लिए 7 विकेट गंवाए थे। इसके चलते पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट गंवा दिया है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की ये दूसरी सबसे करीबी जीत है इसके पहले ये टीम 2011 में ऑस्ट्रेलिया से 7 रन से मुकाबला जीत चुकी है।

46 runs which Pakistan failed to chase with seven wickets in hand are the 2nd fewest in the last 115 years of Test cricket. (130/3 to 171/10 chasing 176)

Australia needed 45 runs with 7 wkts in hand against England in the 1998 MCG Test. (130/3 to 162/10 chasing 175) #PAKvNZ

