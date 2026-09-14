पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में बड़े फेरबदल की तैयारी है और अध्यक्ष मोहसिन नकवी आगामी दिनों में कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय चयन समिति में बदलाव और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को वरिष्ठ चयनकर्ता के पद से हटाना शामिल है। पाकिस्तान के एक अन्य पूर्व टेस्ट खिलाड़ी वहाब रियाज को भी एशियाई खेलों के बाद कोचिंग स्टाफ के साथ राष्ट्रीय महिला टीम के मेंटोर पद से हटाए जाने की संभावना है। वह पिछले साल से इस भूमिका में हैं।

एक सूत्र ने कहा, ‘मोहसिन नकवी को भी अब अहसास हो गया है कि हार का सिलसिला और पाकिस्तान क्रिकेट में अचानक होने वाली घटनाओं को खत्म करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है इसलिए ये बदलाव अब संभावित हैं।’ आकिब को पिछले दो वर्षों में पीसीबी द्वारा लिए गए कई अहम क्रिकेट फैसलों के पीछे प्रमुख व्यक्ति माना जाता रहा है। इनमें दूसरे टेस्ट के बाद इंग्लैंड दौरे के दौरान पाकिस्तान टीम और कोचिंग स्टाफ में व्यापक बदलाव का विवादास्पद फैसला भी शामिल है।

माइक हेसन से पीसीबी प्रभावित

पाकिस्तान के इस पूर्व टेस्ट गेंदबाज को हाल के समय में पाकिस्तान क्रिकेट में मची उथल-पुथल के लिए भी व्यापक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। इस दौरान कोचिंग स्टाफ और कप्तानी में लगातार बदलाव हुए हैं। सूत्र ने कहा कि चयन और क्रिकेट से जुड़े अन्य मामलों में बदलाव करने का पीसीबी का फैसला सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच माइक हेसन के इस संकेत से भी प्रभावित हुआ कि वह टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं।

नकवी से भारतीय टीम ने नहीं ली ट्रॉफी

पाकिस्तान के गृह मंत्री की भी भूमिका निभा रहे नकवी रविवार रात महिला एशिया कप फाइनल के लिए दुबई में थे। इस दौरान एक और विवाद खड़ा हो गया जब भारतीय टीम ने उनसे विजेता ट्रॉफी नहीं ली। इससे पहले 2025 पुरुष एशिया कप के दुबई में खेले गए फाइनल में भी भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। पूरी खबर पढ़ें।