पाकिस्तान क्रिकेट से फिर जुड़ेंगे मिस्बाह उल हक, PCB प्रमुख जका अशरफ के होंगे सलाहकार; नहीं लेंगे सैलरी!

संन्यास लेने के बाद मिस्बाह उल हक उस समिति का हिस्सा थे, जिसने आर्थर को मुख्य कोच के पद से हटाने में भूमिका निभाई थी। बाद में वह कोच बने और मुख्य चयनकर्ता की जिम्मेदारी भी संभाली।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच मिस्बाह उल हक। (Source: Indian Express)

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक राष्ट्रीय टीम के मुख्य को पद से इस्तीफा देने के लगभग दो साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में वापसी के लिए तैयार हैं। मिस्बाह को जल्द ही गठित होने वाली क्रिकेट समिति का प्रमुख नियुक्त किए जाने की संभावना है। वह पीसीबी के मौजूदा प्रमुख जका अशरफ के क्रिकेट मामलों के सलाहकार भी होंगे। मिस्बाह की नियुक्ति पाकिस्तान क्रिकेट के चलाने में नए प्रशासन की ओर से उठाया जाने वाला पहला बड़ा कदम होगा। जून के अंत में कार्यवाहक अध्यक्ष नजम सेठी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अशरफ को इस महीने की शुरुआत में पीसीबी की नई प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अशरफ राह में कानूनी बाधा भी आई थी। मिस्बाह नहीं लेंगे वेतन ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार मिस्बाह यह भूमिका मानद (honorary) तौर पर निभा सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। अशरफ से सोमवार को मुलाकात के बाद इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया। रमिज राजा को पीसीबी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद सितंबर 2021 में मिस्बाह ने इस्तीफा दे दिया। लगभग दो साल बाद उनकी वापसी होगी। वह विभिन्न टीवी चैनलों पर एक विशेषज्ञ और विश्लेषक के रूप में काम करते हैं। इन प्रतिबद्धताओं को वह आगे भी जारी रख सकते हैं। Also Read भारत के बाद पाकिस्तान ने भी टेस्ट क्रिकेट में पहली बार नाम किया अनोखा रिकॉर्ड, 21वीं सदी में पहली बार किया यह कारनामा मिकी आर्थर को मुख्य कोच के पद से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी मिस्बाह ने सितंबर 2019 में पाकिस्तान के कोच और मुख्य चयनकर्ता के रूप में भी काम किया। वह मिकी आर्थर की जगह मुख्य कोच बने थे। वह आर्थर के कोच रहते हुए एक साल के लिए टेस्ट टीम के कप्तान थे और उस दौरान पाकिस्तान दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम बन गई थी। संन्यास के बाद मिस्बाह उस समिति का हिस्सा थे, जिसने आर्थर को मुख्य कोच के पद से हटाने में भूमिका निभाई थी और बाद में वह कोच बने और साथ ही मुख्य चयनकर्ता होने की जिम्मेदारी भी संभाली।

