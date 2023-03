McDonald का सुना है, एलेन डोनाल्ड का नहीं; नसीम शाह का 602 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले दिग्गज पर अजीबोगरीब बयान

पाकिस्तान के एक चैनल पर चैट शो पर नसीम शाह और पूर्व क्रिकेटर अजहर अली मौजूद थे। अजहर और एंकर ने उनसे एलेन डोनाल्ड के बारे में पूछा। इसका उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया।

नसीम शाह और एलेन डोनाल्ड। (फाइल फोटो)

पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। फिलहाल इस वजह से 20 साल के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह सुर्खियों में हैं। इस तेज गेंदबाज को साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर एलेन डोनाल्ड के बारे में नहीं पता। एक चैट शो पर इसका खुलासा हुआ। इसके बारे में उन्होंने काफी मजाकिया अंदाज में बताया। डोनाल्ड ने टेस्ट और वनडे मिलाकर 236 इंटरनेशनल मैच में 602 विकेट लिए हैं। अपने समय में उनकी गिनती विश्व के धाकड़ तेज गेंदबाजों में होती थी। पाकिस्तान के एक चैनल पर चैट शो पर नसीम शाह और पूर्व क्रिकेटर अजहर अली मौजूद थे। अजहर और एंकर ने उनसे एलेन डोनाल्ड के बारे में पूछा। इसका उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा, “मैक्डोनाल्ड के बारे में सुना है, एलेन डोनाल्ड का नहीं।” उनसे इस बयान पर एंकर जोर – जोर से हंसने लगा। नीचे वीडियो में आप उनका बयान सुन सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज में खेलते दिखेंगे नसीम नसीम शाह 24 मार्च से शुरू होने वाली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज में खेलते दिखेंगे। आगामी सीरीज के लिए सोमवार को पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख नजम सेठी ने सीरीज के लिए शादाब खान को कप्तान घोषित किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, फखर जमां, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को सीरीज से आराम दिया गया है। Also Read PSL 2023: लाहौर कलंदर्स ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब, मुंबई इंडियंस के क्लब में शामिल मोहम्मद हसनैन और खुशदिल शाह बाहर इसके अलावा आसिफ अली, हैदर अली, मोहम्मद हसनैन और खुशदिल शाह को बाहर कर दिया गया है। ये नौ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। शादाब के अलावा, पिछली टी20 सीरीज में खेलने वाले इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, उक्त शाह और शान मसूद को भी टीम में चुना गया है।

