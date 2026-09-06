मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदहाली का कारण 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मिली जीत को बताया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि पांच साल पहले भारत के खिलाफ मिली 10 विकेट की जीत का पाकिस्तान टीम पर बुरा असर पड़ा। खिलाड़ियों को लगने लगा कि उन्होंने उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। हर कोई पाकिस्तान का कप्तान बनने के बारे में सोचने लगा।

मोहम्मद यूसुफ ने समा टीवी पर कहा, ‘2021 में भारत के खिलाफ जो मैच हमने जीता, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि उस जीत के बाद खिलाड़ियों को लगने लगा कि उन्होंने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना है। जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, तो आपको विनम्र रहना चाहिए। अगर आप कॉलर उठाएंगे और बदतमीजी करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी बहुत सी दिक्कतें आ चुकी हैं।’

हर कोई पाकिस्तान का कप्तान बनने की कोशिश कर रहा था

मोहम्मद यूसुफ ने कहा, ‘टीम में हर कोई पाकिस्तान का कप्तान बनने की कोशिश कर रहा था। इसका नतीजा अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। पिछले चार-पांच सालों में पाकिस्तान ने जितना भी क्रिकेट खेला है, उसे देखिए,वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी तक। बहुत खराब क्रिकेट हुआ है। पीसीबी हमेशा से आपको सपोर्ट करता रहा है। इतने सारे कोच आए और गए, इतनी सारी चीजें सिर्फ पाकिस्तान टीम की मदद करने के लिए बदल गईं, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने खड़े होकर जिम्मेदारी नहीं ली। आखिरकार पीसीबी को वह कदम उठाना पड़ा जो उसने उठाया। मैं पीसीबी के काम का सपोर्ट करता हूं।’

पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा दौर

पाकिस्तान क्रिकेट हाल ही में सबसे बुरे दौर से गुजरा। हेडिंग्ले में एक पारी और 103 रन से हारने के बाद लॉर्ड्स में इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट में 194 रन से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इन दोनों हार के जवाब में टीम से सात खिलाड़ियों को वापस भेज दिया। उनकी जगह सात और खिलाड़ियों को शामिल किया (जिसमें पांच अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल थे)। पीसीबी ने अपने हेड कोच सरफराज अहमद और उनके सहायक उमर गुल को भी निकाल दिया।

रिजवान समेत 7 खिलाड़ियों की छुट्टी

मुहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और मुहम्मद अवैस जफर को दौरे का एक आखिरी टेस्ट बाकी रहते हुए पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। इन सात में से बाद के दो किसी भी मैच में नहीं खेले, लेकिन फिर भी उन पर कार्रवाई की। उनकी जगह पाकिस्तान के लिए खेल चुके सैम अयूब और अब्दुल्ला फजल को चुना गया। अराफात मिन्हास, मोहम्मद इमरान जूनियर, सईद बेग, मोहम्मद इमरान और रजाउल्लाह को पहली बार मौका मिला।

इंग्लैंड-पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच के बाद WTC अंक-तालिका

इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को दूसरे टेस्ट मैच में 194 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और अंकतालिका में पाकिस्तान की टीम 9वें स्थान पर ही है। वहीं इस मैच के बाद भारत अंकतालिका में चौथे स्थान पर है। पूरी खबर पढ़ें।