ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली का कारण मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद को बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में योजनाएं ऐसे बदलती हैं जैसे रोज पैंट बदली जाती है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड दौरे पर हेडिंग्ले और लॉर्ड्स में पहले दो टेस्ट हारने के बाद हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को हटा दिया। साथ ही सात खिलाड़ियों को घर भेज दिया।

गिलेस्पी 2024 में पाकिस्तान के 8 महीने तक कोच थे। तब पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट की खस्ता हालत के लिए गिलेस्पी और सीमित ओवरों के क्रिकेट में पूर्व कोच गैरी किर्स्टन को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि आकिब को खुद को शीशे में देखना चाहिए।

पैंट की तरह अपनी योजनाएं बदलते हैं

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज गिलेस्पी ने पाकिस्तान के चयन के फैसलों में निरंतरता की कमी के लिए आकिब जावेद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा,’यह साफ है कि उनके पास चयन को लेकर कोई रणनीति नहीं है, खासकर आकिब जावेद के अंडर। वे रोजाना अपनी पैंट की तरह अपनी योजनाएं बदलते हैं।’

जावेद को खुद को आईने में देखने की जरूरत

गिलेस्पी ने कहा, ‘आकिब जावेद हाल ही में सामने आए और उन्होंने गैरी कर्स्टन और मुझ पर जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए इल्जाम लगाया। आकिब पिछले दो साल से मुख्य चयनकर्ता हैं। हम तो वहां नहीं थे। किसी तरह वह दावा करते हैं कि यह हमारी गलती है। इस बात का कोई मतलब समझिए। मुझे लगता है कि जावेद को खुद को आईने में देखने की जरूरत है।’

आकिब जावेद और खिलाड़ियों के बीच बातचीत नहीं

गिलेस्पी ने यह भी सवाल उठाया कि पीसीबी ने खिलाड़ियों को टीम में बदलाव के बारे में कैसे बताया। उन्होंने कहा, ‘ मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद और खिलाड़ियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जिन खिलाड़ियों को निकाला गया उन्होंने परिवार, दोस्तों और मीडिया से सुना कि उन्हें निकाल दिया गया है। यह कितनी बेइज्जती वाली बात है?’

इंग्लैंड-पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच के बाद WTC अंक-तालिका

इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को दूसरे टेस्ट मैच में 194 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और अंकतालिका में पाकिस्तान की टीम 9वें स्थान पर ही है। वहीं इस मैच के बाद भारत अंकतालिका में चौथे स्थान पर है। पूरी खबर पढ़ें।