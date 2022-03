Marnus Labuschagne: पाकिस्तान दौरे पर पहुंची ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को कराची टेस्ट से पहले दाल रोटी खिलाई गई। कंगारू बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने ट्विटर पर फोटो शेयर की जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। वसीम जाफर ने भी इस पर मीम के साथ मजे लिए।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची है। इस दौरे पर कंगारू टीम को तीन टेस्ट, तीन वनडे और एक टी20 मैच खेलना है। कराची में जारी दूसरे टेस्ट मैच से एक दिन पहले शुक्रवार को कंगारू बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने अपने लंच की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी जिसको लेकर बवाल मच गया। दरअसल उस पोस्ट में दाल रोटी की तस्वीर थी। लाबुशेन ने बताया उन्हें पाकिस्तान में यह खिलाया जा रहा है।

मार्नस लाबुशेन के इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की सोशल मीडिया पर बुरी तरह फजीहत होने लगी। हर कोई पीसीबी को ट्रोल करता दिखा। कोई उनकी गरीबी का हवाला देते हुए कमेंट कर रहा था तो किसी ने अपने मेहमानों को सिर्फ दाल-रोटी खिलाने के लिए उसकी आलोचना की। हालांकि, अभी तक पीसीबी या उसके चेयरमैन रमीज राजा का इस पर कोई बयान नहीं आया है।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने अपने ट्विटर पोस्ट में साफ तौर पर पीसीबी के इस व्यवहार के खिलाफ चुटकी ली हैं। उन्होंने अपने कैप्शन में ‘Dal And Roti For Lunch Too’ लिखा। उनके पोस्ट में Too से स्पष्ट था कि इससे पहले भी उन्हें यही खाना मिल चुका है। उन्होंने जो फोटो शेयर की उसमें उनके पास एक ही प्लेट थी जिमें दाल और रोटी दोनों थे।

वसीम जाफर ने लिए मजे

भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर द्वारा शेयर किए गए पोस्ट को रिट्वीट किया और एक मीम शेयर किया। जाफर द्वारा शेयर किए गए मीम में एक शख्स हाथ में खाने की थाली पकड़े है, जिसमें कटोरी मे दाल है और दूसरी कटोरी में चावल हैं। इस खाने को अच्छे तरीके से परोसा गया है। भारतीय दिग्गज का इशारा साफ था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को किस तरह पाकिस्तान में खाना खिलाया जा रहा है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज का पहला टेस्ट रावलपिंडी में खेला गया था जो निराशाजनक ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच शनिवार 12 मार्च 2022 से कराची में खेला जा रहा है। इस मैच में मार्नस लाबुशेन बिना खाता खोले रन आउट हो गए। इस सीरीज में इसके बाद एक टेस्ट 21 से 25 मार्च तक लाहौर में खेला जाएगा। फिर 29 मार्च से 2 अप्रैल तक तीन वनडे और 5 अप्रैल को एकमात्र टी20 खेला जाएगा।