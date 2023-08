Asian Games: एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान ने की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, ऑलराउंडर कासिम अकबर होंगे टीम के कप्तान

एशियन गेम्स 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे 20 साल के युवा खिलाड़ी कासिम अकरम।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीन के हांगझू में होने वाले 19वें एशियाई खेलो के लिए 15 सदस्यीय पुरुष टीम को नाम की घोषणा कर दी। यह टूर्नामेंट 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान 20 साल के ऑलराउंडर कासिम अकरम को बनाया गया है। अकरम ने अब तक 20 फर्स्ट क्लास मैच साथ ही 40 टी20 मैच खेले हैं और उनके पास कप्तानी का अनुभव है। उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान की टीम का नेतृत्व भी किया था। कासिम अकरम करेंगे टीम को लीड इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उप-तप्तान ओमैर बिन यूसुफ को बनाया गया है और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी दूसरी पंक्ति की टीम का चयन किया है क्योंकि मुख्य टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों में व्यस्त रहेगी जो भारत में 5 अक्टूबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में प्रमुख खिलाड़ियों में आसिफ अली, हैदर अली, शाहनवाज दहानी, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, अरशद इकबाल, मोहम्मद हसनैन और उस्मान कादिर हैं। पाकिस्तान की ‘ए’ टीम ने हाल ही में जिम्बाब्वे, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपनी बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन किया था. इस टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में जीत हासिल की थी तो वहीं सीमित ओवरों की सीरीज में उन्हें 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। एसीसी मेन्स इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल मुकाबले में इस टीम ने भारत को हराया था और खुद को साबित किया था। पाकिस्तान की टीम भी इस टूर्नामेंट में सीधे क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी और जीतने के बाद आगे बढ़ेगी। वहीं इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला 6 और 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का कांस्य पदक मुकाबला भी 7 अक्टूबर को ही खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम इससे पहले एक बार एशियन गेम्स में हिस्सा ले चुकी है और साल 2010 में इस टीम ने ग्वांगझू में कांस्य पदक जीता था। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान शाहीन्स टीम कासिम अकरम (कप्तान), ओमैर बिन यूसुफ (उप-कप्तान), आमिर जमाल, अराफात मिन्हास, अरशद इकबाल, आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, मिर्जा ताहिर बेग, मोहम्मद हसनैन, मुहम्मद अखलाक (विकेटकीपर), रोहेल नजीर , शाहनवाज दहानी, सुफियान मुकीम, उस्मान कादिर। Also Read Ind vs Pak: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मुकाबले में भारत को किन गेंदबाजों को साथ उतरना चाहिए मैदान पर, मांजरेकर ने बताए नाम

