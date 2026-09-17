एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज गुरुवार 17 अगस्त से हो चुका है। पहला मैच बांग्लादेश और चीन के बीच बारिश के कारण नहीं हो पाया और रैंकिंग के आधार पर बांग्लादेश को सेमीफाइनल में एंट्री मिली। इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी 11-11 ओवर का मैच पाकिस्तान और थाइलैंड के बीच हुआ। इस मैच को जीतने में भी पाकिस्तानी महिला टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
थाइलैंड ने 11-11 ओवर के इस मैच में पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 91 रन बनाए थे। पाकिस्तान को जीत के लिए 92 रन का लक्ष्य मिला था।पाकिस्तान ने इस लक्ष्य को 10.4 ओवर में हासिल तो किया लेकिन यहां तक पहुंचने में टीम के पसीने छूट गए और 7 विकेट उसने गंवा दिए। फातिमा सना की कप्तानी वाली इस टीम को जैसे-तैसे जीत मिली और टीम एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में भी पहुंच गए।
मैच में क्या-क्या हुआ?
अगर इस मैच की बात करें तो बारिश के कारण मुकाबला 11-11 ओवर का ही हुआ। पहले खेलते हुए थाइलैंड ने 4 विकेट पर 91 रन बनाए। विकेटकीपर बैटर नन्नापट कोंचारोएंकाई ने 49 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए दो विकेट कप्तान फातिमा सना ने लिए। जवाब में 92 रन का लक्ष्य चेज करने उतरी पाकिस्तान की हालत खराब नजर आई।
ओपनर्स गुल फिरोजा और शवाल जुल्फिकार की 36 रन की शुरुआत के बाद 11 रन में पाकिस्तान के 4 विकेट गिर गए। फिर फातिमा सना संकटमोचक बनीं और 21 रन की पारी उन्होंने खेली। 77 रन पर 6 और 88 रन पर पाकिस्तानी टीम के 7 विकेट गिर गए थे। जैसे-तैसे तुबा हसन के 13 रन की बदौलत अंत में टीम 3 विकेट से मैच जीत गई।
भारत और श्रीलंका के मुकाबले 18 सितंबर को
महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के अन्य दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुक्रवार 18 सितंबर को होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका का सामना मलेशिया से होगा। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम चौथे क्वार्टर फाइनल में जापान का सामना करने उतरेगी। भारत अगर यह मैच जीता तो उसका सेमीफाइनल में बांग्लादेश से सामना होगा। वहीं अगर श्रीलंका को जीत मिली तो वह पाकिस्तान से सेमीफाइनल में भिड़ेगी।
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