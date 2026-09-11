महिला एशिया कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला गया। एशिया कप में अपने अजेय क्रम का सिलसिला जारी रखते हुए डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराते हुए फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका ने 18.5 ओवर में 6 विकेट खोकर 133 रन बनाए। अब श्रीलंका का मुकाबला फाइनल में 13 सितंबर रविवार को भारत के साथ होगा। पिछली बार भी फाइनल में यही दोनों टीमें आमने-सामने थीं। श्रीलंका का लगातार तीसरा एशिया कप का यह फाइनल है।

श्रीलंका की टीम इस मुकाबले 131 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी को उसकी शुरुआत अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने बल्लेबाजी में कमाल के बाद गेंदबाजी में जलवा दिखाते हुए दूसरे ओवर में ही श्रीलंका दो झटके दे दिए थे। इसमें कप्तान चमारी अट्टापट्टू का भी सबसे बड़ा विकेट था। फिर इमेशा दुलानी ने 24 रन बनाए लेकिन 33 रन पर श्रीलंका ने 4 विकेट गंवा दिए थे।

फातिमा सना की मेहनत बेकार

फिर पिछले मुकाबले की स्टार हर्षिता समराविक्रमा मैच विनर साबित हुईं और कविशा दिलहारी के साथ श्रीलंका की पारी को संभाला। दोनों ने बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी की। पांचवें विकेट के लिए हर्षिता और कविशा ने 67 रन की साझेदारी की। फातिमा सना ने अपना तीसरा विकेट लेते हुए हर्षिता को 36 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा। इसी ओवर में उन्होंने कविशा दिलहारा को 33 पर आउट करते हुए चौथा विकेट लिया।

हालांकि, यह दो विकेट काफी नहीं थे नीलाक्षिका सिल्वा ने अंत में 10 गेंद पर 18 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम को जीत तक पहुंचाया। विकेटकीपर बैटर कौशिनी ने भी योगदान दिया और उन्होंने 4 गेंद पर नाबाद रहते हुए 10 रन बनाए। इस तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में फातिमा की मेहनत टीम के काम नहीं आ सकी और पाकिस्तान सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई।

इससे पहले टॉस हारकर पहले खेलने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट पर 130 रन बनाए थे। पाकिस्तान के लिए कप्तान फातिमा सना ने 36 गेंद पर नाबाद 47 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के लगाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था, मगर यह स्कोर काफी नहीं रहा।

भारत के पास बदला लेने का मौका

अब फाइनल में दो अजेय टीमें आमने-सामने होंगीं। भारतीय टीम भी लीग स्टेज और सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंची है। वहीं श्रीलंकाई टीम पिछले एशिया कप से अजेय है। पिछले एशिया कप के फाइनल में भारत को श्रीलंका ने मात दी थी। ऐसे में भारत के पास बदला लेने का मौका होगा, लेकिन पिछले 8-9 मुकाबलों से एशिया कप में अजेय रही श्रीलंका को हराना वनडे विश्व चैंपियन टीम के लिए आसान नहीं होगा। हाईवोल्टेज फाइनल मुकाबला रविवार सुपर संडे को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा।

शैफाली वर्मा नंबर 1, स्मृति मंधाना दूसरे पर; ये हैं महिला एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप 10 बैटर्स

महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में 40 गेंद पर 64 रन की बेहतरीन पारी खेलते हुए शैफाली वर्मा नंबर 1 बैटर के साथ-साथ अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बैटर भी बन गई हैं। टॉप 10 की इस लिस्ट में स्मृति मंधाना समेत कुल 5 भारतीय हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर