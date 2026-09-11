महिला एशिया कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। यह मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है। इस मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले खेलते हुए पाकिस्तानी टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 130 रन बनाए। अब श्रीलंका को फाइनल में पहुंचने के लिए 131 रनों का लक्ष्य हासिल करना होगा।

इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले खेलने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत खास नहीं थी। 5 रन के स्कोर पर ही टीम ने पहला विकेट स्टार ओपनर मुनीबा अली के रूप में गंवाया था। इसके बाद 29 रन पर 2 और 37 रन पर टीम के 3 विकेट गिर गए थे। शवाल जुल्फिकार 24 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। आयशा जफर ने भी सिर्फ 7 रन का योगदान दिया और 52 रन पर टीम के 4 विकेट गिर चुके थे। फिर पारी को संभाला कप्तान फातिमा सना ने।

फातिमा ने पांचवें विकेट के लिए गुल फिरोजा के साथ 40 रन की साझेदारी की। गुल फिरोजा 21 रन बनाकर पवेलियन लौटीं और उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया। सना अंत तक डटी रहीं और उन्होंने टीम को अच्छे और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। उनका साथ निभाया ऑलराउंडर तुबा हसन ने।

फातिमा सना ने नाबाद 36 गेंद पर 47 रन की पारी खेली और हसन ने 10 गेंद पर नाबाद 12 रन बनाए। श्रीलंका के लिए 2-2 विकेट चमारी अट्टापट्टू और चामुदी प्रबोदा को मिले। वहीं एक विकेट सुगंदिका कुमारी ने अपने नाम किया।

सेमीफाइनल मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11

पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शवाल जुल्फीकार, गुर फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), एइमन फातिमा, तुबा हसन, उम-ए-हनी, नाशरा संधू, सादिया इकबाल।

श्रीलंका: इमेशा दुलानी, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), संजना काविंदी, हर्षिता समराविक्रमा, हसिनी परेरा, काविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुत्यंगना (विकेटकीपर), सुगंदिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या।

शैफाली वर्मा नंबर 1, स्मृति मंधाना दूसरे पर; ये हैं महिला एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप 10 बैटर्स

महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में 40 गेंद पर 64 रन की बेहतरीन पारी खेलते हुए शैफाली वर्मा नंबर 1 बैटर के साथ-साथ अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बैटर भी बन गई हैं। टॉप 10 की इस लिस्ट में स्मृति मंधाना समेत कुल 5 भारतीय हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





