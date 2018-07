Pakistan vs Zimbabwe 4th ODI Live Cricket Score Streaming, पाकिस्तान बनाम ज़िम्बाब्वे लाइव क्रिकेट स्कोर: इमाम-फखर जमां ने दिलाई पाकिस्तान को शानदार शुुरुआत

Pakistan vs Zimbabwe 4th ODI Live Cricket Score: पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे।

लाइव क्रिकेट स्कोर, Pakistan vs Zimbabwe 4th ODI Live Cricket Score Streaming Online, Pak vs Zim Live Cricket Score Streaming, PTV Sports Live, Sony Six Live: पाकिस्तान-जिम्बाब्वे के बीच बुलावायो में शुक्रवार (20 जुलाई) को चौथा वनडे मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 122 रन बना लिए हैं। सलामी जोड़ी के रूप में फखर जमां और इमाम-उल-हक ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। 5 मुकाबलों की इस सीरीज को 3-0 से पहले ही कब्जा रखा है। अब मेहमान टीम की निगाहें सूपड़ा साफ करने पर हैं।

पाकिस्तान इस सीरीज में बेहद मजबूत नजर आ रहा है और सभी मैच बुलावायो में ही खेले जाने हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में 201 रन, जबकि दूसरे मुकाबले में 9 विकेट से जबरदस्त जीत दर्ज की थी।