पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में वेस्टइंडीज को टीम को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में साजिद खान की घातक गेंदबाजी व अब्दुल्ला शफीक की शानदार शतकीय पारी के दम पर 8 विकेट से हरा दिया। दूसरे मुकाबले में मिली जीत के बाद पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। अब्दुल्ला शफीक को दूसरे मैच में उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया जबकि जस्टिन ग्रीव्स प्लेयर ऑफ द सीरीज बने।

मेजबान टीम ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 90 रन से हराया था, लेकिन दूसरे मैच में इस मेहमान टीम ने शानदार वापसी की और मैच जीत लिया। इस जीत के बाद भी पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में फायदा हुआ और ये टीम 9वें से 8वें स्थान पर आ गया। पाकिस्तान की जीत प्रतिशत (22.22) में इजाफा हुआ तो वहीं वेस्टइंडीज की जीत प्रतिशत (20.83) हो गया।

इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 344 रन बनाए और इसके जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में 387 रन बनाए और पाकिस्तान को पहली पारी में 43 रन की बढ़त मिली। इसके बाद वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 117 रन पर आउट हो गई और उसे 74 रन की बढ़त मिली साथ ही पाकिस्तान को जीत के लिए 75 रन का आसान टारगेट मिली। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 77 रन बनाकर मैच को 8 विकेट से जीत लिया।

साजिद खान की घातक गेंदबाजी

वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ इस मैच में पाकिस्तान के स्पिनर साजिद खान ने सबसे ज्यादा 8 विकेट लिए। साजिद ने पहली पारी में 4 जबकि दूसरी पारी में भी 4 विकेट झटके। वहीं अली उस्मान को भी 6 सफलता मिली। अली ने पहली पारी में 2 जबकि दूसरी पारी में 4 विकेट झटके। इन दोनों गेंदबाजों के सामने वेस्टइंडीज की टीम ने सरेंडर कर दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से पहली पारी में जस्टिन ग्रीव्स ने 73 रन जबकि कप्तान रोस्टन चेज ने 70 रन की पारी खेली तो वहीं दूसरी पारी में मेजबान टीम के लिए कावेम हॉज ने सबसे बड़ी 34 रन की पारी खेली।

अब्दुल्ला शफीक ने लगाया शतक

पाकिस्तान के लिए पहली पारी में अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 160 रन बनाए जबकि पहली पारी में इस टीम के लिए अजान ओवैस ने 55 रन तो वहीं कप्तान बाबर आजम ने 88 रन की बेहतरीन पारी खेली। दूसरी पारी में अब्दुल्ला शफीक ने नाबाद 24 रन जबकि कप्तान बाबर आजम ने भी नाबाद 24 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को आसानी से मैच में जीत दिला दी। बाबर आजम ने इस मैच में छक्का लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई।

वेस्टइंडीज-पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच के बाद WTC 2025-27 की अंकतालिका

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