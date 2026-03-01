Pakistan vs Sri Lanka Yesterday Match Result: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 50वें मैच में बेहतरीन रोमांच देखने को मिला। पाकिस्तान को शनिवार (28 फरवरी) को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को इतने अंतर से हराना था कि वह न्यूजीलैंड को रनरेट के मामले में पीछे छोड़ दे, लेकिन 212 रन बोर्ड पर टांगने के बाद सलमान आगा की टीम ऐसा नहीं कर पाई। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 147 रन तक रोकना था। श्रीलंका की टीम ने जबरदस्त लड़ाई दिखाई। उसने 207 रन ठोक दिए। आखिरी दो गेंद पर 6 रन चाहिए थे। कप्तान दासुन शनाका ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन श्रीलंका को जीत नहीं दिला पाए।

श्रीलंका को आखिरी ओवर में 28 रन चाहिए थे। दासुन शनाका स्ट्राइक पर थे। गेंद शाहीन अफरीदी के हाथों में थी। दासुन शनाका ने पहली गेंद पर चौका जड़ा। अगली तीन गेंदों पर छक्का जड़ा। आखिरी दो गेंद पर छह रन चाहिए थे। शनाका ने पांचवीं गेंद पर स्कूप खेलने का प्रयास किया। शाहीन ने उन्हें ऑफ स्टंप की ओर जाते देख लिया था और उन्हें फॉलो किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। शाहीन ने आखिरी गेंद ऑफ स्टंप से दूर फेंकी। शनाका ने वाइड समझकर छोड़ दिया, लेकिन गेंद वाइड नहीं थी। इस तरह से श्रीलंका यह मैच 5 रन से हार गया।

पाकिस्तान की पारी

इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने ओपनर साहिबजादा फरहान और फखर जमान की 176 रन की साझेदारी की मदद से 212 रन बनाए। फरहान ने 60 गेंद पर 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से 100 रन बनाए। जमान ने 42 गेंद पर 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। इसके बाद पाकिस्तान ने 12 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। उसके पास 230 तक पहुंचने का मौका था। पाकिस्तान ने इस मैच में बाबर आजम और सैम अयूब जैसे खिलाड़ियों को बाहर रखा। ख्वाजा नफे और नसीम शाह जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया।

श्रीलंका की पारी

श्रीलंका ने 213 रन के लक्ष्य के जवाब में संघर्ष किया। उसने 12 ओवर में 101 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। पाकिस्तान को 5 विकेट 46 रन के अंदर लेने थे, लेकिन पवन रतनायके और दासुन शनाका के बीच 33 गेंद पर 61 रन की साझेदारी से पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया। रतनायके 37 गेंद पर 58 रन बनाकर आउट हुए। शनाका ने दुनिथ वेलालगे के साथ 15 गेंद पर 45 रन जोड़े। उन्होंने 31 गेंद पर 76 रन बनाए। 2 चौके और 8 छक्के लगाए।ट

