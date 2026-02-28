टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार (28 फरवरी) को पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा किया। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए केवल यह मैच जीतना पर्याप्त नहीं है। उसे सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए न्यूजीलैंड को रनरेट के मामले में पीछे छोड़ना होगा। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 212 रन बनाए। पाकिस्तान के रनरेट के मामले में न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ने के लिए श्रीलंका को 147 या उससे कम रन पर रोकना होगा।