पाकिस्तान में खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज के पांचवें मुकाबले में श्रीलंका ने मेजबान टीम को 8 विकेट से पीट दिया। इस मैच में पहले खेलते हुए पाकिस्तान की टीम महज 25.3 ओवर में 110 रन पर ही सिमट गई। दिलशान मधुशंका ने 8.3 ओवर में 34 रन देकर पांच विकेट झटके। फिर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 18.1 ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर मुकाबला जीत लिया।

श्रीलंका के लिए गेंदबाजी में जहां मधुशंका ने पंजा खोला। वहीं सहन अराचिगे ने 2 और असित फर्नान्डो, एशान मलिंगा और दुनिथ वेल्लालागे को 1-1 सफलता मिली। पाकिस्तानी टीम के लिए बाबर आजम ने सर्वाधिक 29 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के सात खिलाड़ी दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू पाए। इसके बाद श्रीलंका ने बल्लेबाजी में सिर्फ 2 विकेट गंवाए और मुकाबला जीत लिया।

श्रीलंका के लिए बल्लेबाजी में ओपनर कामिंदु मेंडिस ने नाबाद 62 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और पवन रत्नायके 23 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के बाद भी मौजूदा ट्राई सीरीज के फाइनलिस्ट पर कोई असर नहीं पड़ा है। इंग्लैंड अपने पहले तीनों मैच हारकर फाइनल की रेस से बाहर है। 31 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल होना तय है। आखिरी लीग मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा।

पाकिस्तान-श्रीलंका मैच के बाद ट्राई सीरीज के टॉप 5 बैटर

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के पवन रत्नायके 3 3 232 116.00 112.62 23 5 हैरी ब्रूक 3 3 208 69.33 160.00 21 10 बेन डकेट 3 3 179 59.67 91.33 20 2 सलमान आगा 4 4 158 39.50 91.86 15 1 हसन नवाज 4 4 148 37.00 79.14 7 7

पाकिस्तान-श्रीलंका मैच के बाद ट्राई सीरीज के टॉप 5 बॉलर

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसत दिए गए रन 4 विकेट 5 विकेट अराफात मिन्हास 4 30.4 184 9 16.11 145 0 1 शाहीन अफरीदी 4 31.4 190 8 20.75 166 1 0 दिलशान मधुशंका 3 28.3 171 7 27.14 190 0 1 जेमी ओवरटन 3 30.0 180 5 31.60 158 0 0 एशान मलिंगा 3 23.5 143 5 29.00 145 1 0

पाकिस्तान-श्रीलंका 5वें मैच के बाद ट्राई सीरीज की अंकतालिका

स्थान टीम खेले गए मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 पाकिस्तान (Q) 4 3 1 0 6 -0.114 2 श्रीलंका (Q) 3 2 1 0 4 +1.255 3 इंग्लैंड (E) 3 0 3 0 0 -0.73

(Q)- फाइनल में पहुंचने वाली टीमें

(E)- फाइनल की रेस से बाहर टीम

अभिषेक शर्मा से आगे फिलिप्स; सैंटनर नंबर 1, अर्शदीप दूसरे पर: भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के पहले तीन मैचों के बाद अगर टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स नंबर 1 पर हैं और टॉप 5 में अभिषेक शर्मा अकेले भारतीय हैं। गेंदबाजों की लिस्ट में मिचेल सैंटनर टॉप पर काबिज हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





