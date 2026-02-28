टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार (28 फरवरी) को श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के लिए करो या मरो मैच में ओपनर साहिबजादा फरहान ने 59 गेंद पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया। फरहान का यह इस टी20 वर्ल्ड कप में दूसरा शतक था। वह एक ही टी20 वर्ल्ड कप में दो शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने दूसरा शतक जड़कर वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल की बराबरी कर ली। गेल ने भी दो शतक जड़े हैं।
साहिबजादा फरहान ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जड़ा दूसरा शतक
क्रिस गेल के बाद साहिबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप में दो शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। फरहान एक ही टी20 वर्ल्ड कप में दो शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने।
Written by Tanisk Tomarखेल डेस्क
नई दिल्ली
TOPICSpak vs slT20 World Cup
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा खेल समाचार (Khel News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।First published on: 28-02-2026 at 20:45 IST