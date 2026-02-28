टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार (28 फरवरी) को श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के लिए करो या मरो मैच में ओपनर साहिबजादा फरहान ने 59 गेंद पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया। फरहान का यह इस टी20 वर्ल्ड कप में दूसरा शतक था। वह एक ही टी20 वर्ल्ड कप में दो शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने दूसरा शतक जड़कर वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल की बराबरी कर ली। गेल ने भी दो शतक जड़े हैं।