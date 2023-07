PAK vs SL: पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा टेस्ट शतक लगाकर धनंजय डिसिल्वा ने बचाई श्रीलंका की जान, पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों ने लिए 9 विकेट

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक लगाकर धनंजय डिसिल्वा ने श्रीलंका के स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।

श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर धनंजय डिसिल्वा (सोर्स-एपी फोटो)

PAK vs SL: पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है और इसका पहला मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 312 रन बनाकर ऑलआउट हुई। टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में मध्यक्रम के बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा की शतकीय और एंजेलो मैथ्यूज की अर्धशतकी पारी का योगदान रहा। इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका की जान बचा दी नहीं तो पहली पारी में टीम की स्थिति बेहद खराब हो जाती। वहीं पहली पारी में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को बोलबाला रहा और उन्होंने 10 में से 9 विकेट चटकाए। धनंजय डिसिल्वा ने टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ लगाया तीसरा शतक पाकिस्तान की गेंदबाजी काफी अच्छी है और इन गेंदबाजों के खिलाफ धनंजय ने जमकर बल्लेबाजी की और अपना शतक पूरा किया। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ धनंजय का यह तीसरा शतक था जबकि ओवरऑल यह उनके टेस्ट क्रिकेट करियर का 10वां शतक रहा। धनंजय डिसिल्वा पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का 50वां टेस्ट खेल रहे हैं और इसमें शतकीय पारी खेलकर उन्होंने अपने इस मैच को और यादगार बना दिया। धनंजय ने अपनी 122 रन की पारी में 3 छक्के और 12 चौके लगाए जबकि उन्होंने इतने रन बनाने के लिए 214 गेंदों का सामना किया। श्रीलंका की तरफ से पहली पारी में धनंजय ने सबसे ज्यादा रन बनाए तो वहीं इस टीम के सीनियर खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और 109 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से 64 रन की अहम पारी खेली। वो टीम के लिए पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहे। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने 29 रन का योगदान दिया। इनके अलावा श्रीलंका के अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। पहली पारी में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला और तेज गेंदबाजों ने 10 में से 9 विकेट हासिल किए जबकि स्पिनर आगा सलमान को एक विकेट मिला। पाकिस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज शाहिन अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद को तीन-तीन विकेट मिले। टेस्ट करियर में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं धनंजय ने धनंजय डिसिल्वा ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक कुल 10 शतक लगाए हैं जिसमें सबसे ज्यादा 3 शतक उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दो जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ एक-एक शतक लगाए हैं।

