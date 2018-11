Pakistan vs New Zealand 2nd T20 Playing 11ः न्यूजीलैंड की टी-20 टीम- (फोटो साभार-ICC ट्वीटर)

Pakistan vs New Zealand 2nd T20 Playing 11, Pak vs NZ Live: टी-20 क्रिकेट की नंबर वन टीम पाकिस्तान ने 211 दिन बाद इंटरनेशनल मुकाबला खेल रही न्यूजीलैंड को तीन मुकाबलों की सीरीज के पहले रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। वहीं, एक बार फिर 2 नवंबर (शुक्रवार) को ये दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। पाकिस्तान की निगाहें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की तरफ होगी वहीं, न्यूजीलैंड 1-1 से इस सीरीज में बराबरी करना चाहेगी।

पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज जीत के हीरो रहे थे, जिन्होंने 45 रन की शानदार पारी खेलने के साथ ही गेंदबाजी में भी अपना जलवा बिखेरा था। वहीं, न्यूजीलैंड की तरफ से मुनरो ने शानदार पारी जरूर खेली थी लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके थे। ऐसे में यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है और एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।

पाकिस्तान की संभावित टीमः सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, फहीम अशरफ, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, शाहिन अफरीदी, फखर जमान, उस्मान खान।

न्यूजीलैंड की संभावित टीमः कोलिन मुनरो, ग्लेन फिलिप्स, केन विलियम्सन, कोलिन ग्रांडहोम, रॉस टेलर, कोरी एंडरसन, टिम साउदी, एडम मिलने, एजाज पटेल, मार्क चैपमैन, ईश सोढी।