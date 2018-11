क्रिकेट जगत के मौजूदा समय की अगर बात करें तो कुछ चुनिंदा शानदार फील्डर्स की लिस्ट में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन का नाम भी आता है, जिन्होंने अपने शानदार कैच और फील्डिंग के दम पर कई मुकाबलों में अपनी धाक जमाई है और मुकाबले को रोमांचक मोड़ पर ले गए हैं। इस खिलाड़ी का एक ऐसा ही जलवा देखने को मिला पाकिस्तान के साथ खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में। तीन मैचों की इस सीरीज में पाकिस्तान ने पहला मुकाबला जीत लिया था। वहीं, दूसरे मुकाबले में भले ही न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा हो लेकिन फिर भी विलियम्सन के इस कैच ने सभी का दिल जीत लिया।

इस मुकाबले की दूसरी पारी में पाक की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो फखर जमान और बाबर आजम ने फिर एक बार शानदार शुरुआत की लेकिन खेल के 5वें ओवर में केन विलियम्सन के शानदार कैच ने फखर जमान की पारी समाप्त की। एडम की गेंद पर जमान ने मिड विकेट की तरफ शॉट खेला लेकिन अपनी बाईं तरफ डाइव लगाते हुए विलियम्सन ने शानदार कैच लपक लिया, जिसे देखकर क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज अवाक रह गए।

WHAT. A. CATCH.

Is that a bird? No, that’s Kane Williamson! He dives away to his left and picks up a brilliant catch. @FakharZamanLive cannot believe it

Ball-by-ball clips & live-blog: https://t.co/bIcydiXv7D #PAKvNZ pic.twitter.com/uE2n38KW0G

— Cricingif (@_cricingif) November 2, 2018