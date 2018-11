Pakistan vs New Zealand 3rd T20 Playing 11, Pak vs NZ Live Score Updates: इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

Pakistan vs New Zealand 3rd T20 Predicted Playing 11 Live Updates: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम (फोटो साभार-ICC)

Pakistan vs New Zealand 3rd T20 Playing 11ः पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन टी-20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 4 नवंबर को रात 9.30 से खेला जाएगा। इस मुकाबले में अब तक दोनों ही मुकाबलों में पाक ने जीत हासिल कर इस सीरीज पर कब्जा भी जमा लिया है और लगातार 11वीं सीरीज भी जीतकर साबित कर दिया है कि आखिर क्यों वो दुनिया की नंबर वन टी-20 टीम हैं।