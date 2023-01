Pakistan vs New Zealand 2nd Test: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रा रहा। इसके साथ ही सीरीज 0-0 से ड्रॉ रहा। कराची टेस्ट (Karachi Test) के पांचवें दिन का खेल जब खत्म हुआ तो मैच काफी रोमांचक स्थिति में था। न्यूजीलैंड (New Zealand) के जीत के लिए 1 विकेट की दरकार थी। वहीं पाकिस्तान (Pakistan) को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे।

विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने लगभग 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की है। उन्होंने पहले तीन पारियों में अर्धशतक जड़ा था। अब उन्होंने शतक जड़ा, लेकिन पाकिस्तान को जीत नहीं दिला पाए और जब 118 रन बनाकर आउट हुए तो बाबर आजम (Babar Azam) की टीम की चिंता बढ़ गई। हालांकि, नसीम शाह (Naseem Shah) और अबरार अहमद (Abrar Ahmed) ने 21 गेंद खेलकर पाकिस्तान की हार को टाल दिया। खराब रोशनी के कारण अखिरी दिन पूरे ओवर का खेल नहीं हुआ।

न्यूज़ीलैंड ने अंतिम दिन सात विकेट लिए। टीम ने पाकिस्तान का स्कोर लंच तक 5 विकेट 80 रन कर दिया था। माइकल ब्रेसवेल ने 75 रन देकर 4 विकेट लिए। उन्होंने 6 गेंद के अंदर 2 विकेट ले लिए थे। इसके बाद सरफराज अहमद ने सौद शकील के साथ 32 रनों की साझेदारी की। दोनों ने तीन घंटे बल्लेबाजी की। शकील का स्लिप में डारेल मिचेल ने शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद अगहा सलमान ने 30 रन तेजी से बनाए, लेकिन मैट हेनरी ने उन्हें बोल्ड कर दिया।