T20 World Cup 2026, PAK vs NAM: पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ करो या मरो के मैच में 58 गेंद पर 100 रन की नाबाद पारी खेली। वह इसी के साथ टूर्नामेंट में 200 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने और सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 1 बन गए। वहीं इशान किशन अब टॉप 5 से बाहर हुए और नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्हें 63 रन बनाने होंगे फरहान को पीछे छोड़ने के लिए।

साहिबजादा फरहान ने 58 गेंद पर नाबाद 100 रन की बेहतरीन पारी इस मैच में खेली। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाए। वह टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाया। वहीं मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में पथुम निसांका और युवराज सामरा के बाद यह तीसरा शतक है।

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (पाकिस्तान)

111 रन नाबाद: अहमद शहजाद vs बांग्लादेश, मीरपुर, 2014

अहमद शहजाद vs बांग्लादेश, मीरपुर, 2014 100 रन नाबाद: साहिबजादा फरहान vs नामीबिया, कोलंबो SSC, 2026*

साहिबजादा फरहान vs नामीबिया, कोलंबो SSC, 2026* 94 रन: उमर अकमल vs ऑस्ट्रेलिया, मीरपुर, 2014

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा रन

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के साहिबजादा फरहान 4 4 220 73.33 164.18 21 11 एडेन मार्कराम 4 4 178 59.33 187.37 24 6 टिम सीफर्ट 4 4 173 57.67 167.96 21 7 दीपेंद्र सिंह ऐरी 4 4 169 56.33 144.44 13 7 कुसल मेंडिस 3 3 168 84 133.33 18 1 इशान किशन 3 3 158 52.67 197.5 17 10

पाकिस्तान ने दिया 200 रन का लक्ष्य

इस अहम मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। साहिबजादा फरहान के शतक और अंत में शादाब खान की 22 गेंद पर नाबाद 36 रन की पारी की बदौलत 3 विकेट पर 199 रन बनाए। नामीबिया को उलटफेर करने के लिए इस मैच में 200 रन का लक्ष्य मिला। पाकिस्तान का यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी रहा।

