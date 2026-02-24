Pakistan vs England Super 8 Match Pitch Report, Weather Forecast: पाकिस्तान का पहला सुपर 8 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था। कोलंबो में बारिश के कारण पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को 1-1 अंक मिला था। अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार (24 फरवरी) को अपना दूसरा सुपर 8 मैच पल्लीकेले में खेलने उतरेगी।

अब इस मैच में अगर बारिश ने खेल बिगाड़ा को पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है। क्योंकि पाकिस्तान का फिर अगला मैच श्रीलंका से बचेगा और अगर वहां हार मिली तो टीम सीधे-सीधे सेमीफाइनल की रेस से बाहर भी हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला पूरा होगा। फिलहाल मौसम के पूर्वानुमान को भी देखें तो पल्लीकेले में बारिश का अनुमान काफी कम है।

कैसा रहेगा पल्लीकेले का मौसम?

एक्यूवेदर के मुताबिक मंगलवार को मैच के दिन पल्लीकेले में मौसम साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप खिली रहेगी और शाम के समय बारिश का करीब ना के बराबर अनुमान है। यानी पाकिस्तान की टीम और वहां के क्रिकेट फैंस खुश हो सकते हैं। इस मैच में पूरे 40 ओवर का खेल देखा जा सकता है।

समय बादल छाए रहने का अनुमान मौसम का पूर्वानुमान बारिश की संभावना 11:00 AM 13% धूप 0% 12:00 PM 9% धूप 2% 1:00 PM 15% धूप 7% 2:00 PM 70% रुक-रुक कर बादल 7% 3:00 PM 28% धूप 7% 4:00 PM 23% धूप 7% 5:00 PM 19% धूप 7% 6:00 PM 15% मौसम साफ 6% 7:00 PM 14% मौसम साफ 2% 8:00 PM 13% मौसम साफ 2% 9:00 PM 12% मौसम साफ 2%

पल्लीकेले की पिच पर किसे मिलेगी मदद?

सुपर 8 के पिछले मैच में यहां इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ था। लंबे समय तक पिच कवर्स से ढकी रही थी और बल्लेबाजों को मुश्किल हो रही थी। अब इस मैच से पहले धूप है और पिच को सेटल होने का समय भी मिलेगा। इससे बल्लेबाजों के लिए कुछ मदद बनेगी। वहीं स्पिन का बोलबाला फिर भी इस पिच पर देखने को मिल सकता है।

पाकिस्तान के पास कई स्पिनर्स हैं, ऐसे में इंग्लिश टीम फंस सकती है क्योंकि श्रीलंकाई स्पिनर्स ने भी उन्हें परेशान किया था। इसके अलावा शाम का यह मुकाबला है तो दूसरी पारी तक ओस का प्रभाव भी दिख सकता है। ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी भी चुन सकते हैं।

पाकिस्तान और इंग्लैंड के स्क्वाड

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह, ख्वाजा नफे।

इंग्लैंड टीम: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद।

