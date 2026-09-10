पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज रजाउल्लाह के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। कुछ दिन पहले तक उनके पास विदेश जाने के लिए पासपोर्ट तक नहीं था और चयनकर्ताओं से संपर्क के वक्त उनका फोन भी बंद था। इसके बावजूद किस्मत ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम तक पहुंचा दिया। टेस्ट डेब्यू का मौका मिलने के बाद रजाउल्लाह ने भी इसे यादगार बनाने में देर नहीं की और 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को अपना पहला टेस्ट शिकार बनाया।

पाकिस्तान क्रिकेट और रजाउल्लाह के लिए पिछले कुछ सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार दो हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पिछले महीने के अंत में टीम में बड़ा बदलाव किया। लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया। रेड-बॉल के मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल भी अपने पद से हट गए।

जिन खिलाड़ियों को हटाया गया उनकी जगह शामिल खिलाड़ियों में पेशावर के मर्दान से आने वाले 21 वर्षीय रजाउल्लाह भी हैं। रजाउल्लाह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में उनके जैसे गेंदबाज पहले ज्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन अब कम नजर आते हैं। रजाउल्लाह का पेशेवर घरेलू क्रिकेट करियर पेशावर के साथ सिर्फ 10 महीने पहले शुरू हुआ था। हालांकि, उनकी तेज रफ्तार को बर्मिंघम के एजबेस्टन में नजरअंदाज नहीं किया जा सका।

रजाउल्लाह को अपना पहला टेस्ट कॉल-अप मिलने के महज नौ दिन बाद टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। पाकिस्तान की एक और खराब बल्लेबाजी के बाद जब टीम 133 रन पर सिमट गई तो रजाउल्लाह मैदान पर उतरे। उन्होंने अपने शुरुआती ओवर में ही 143 किलोमीटर की रफ्तार दिखाई। इसके तीन गेंद बाद ही उन्हें टेस्ट क्रिकेट का पहला विकेट मिल गया।

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट एलबीडब्ल्यू हो गए। रजाउल्लाह की गेंद सीधी थी, नीची रही और रूट के घुटने पर लगी। पहले दिन का खेल खत्म होने से कुछ समय पहले रजाउल्लाह ने अपने खास एक्शन से अंदर आती हुई तेज गेंद डाली। यह गेंद सलामी बल्लेबाज एमिलियो गे के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर विकेटों से जा टकराई।

चयन से चूक गए थे, पासपोर्ट भी नहीं था

सोशल मीडिया पर सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, चयन के समय रजाउल्लाह के पास पासपोर्ट नहीं था। गृहनगर में रहते हुए रजाउल्लाह चयनकर्ताओं से भी संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय उनका फोन बंद था। इसके कुछ समय बाद पासपोर्ट बनवाने और ब्रिटेन के लिए उनकी उड़ान की व्यवस्था की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया गया।

पाकिस्तानी समाचार पत्र डॉन के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के हाई परफॉर्मेंस निदेशक आकिब जावेद रजाउल्लाह से प्रभावित हुए। उन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रजाउल्लाह को ट्रेनिंग करते हुए देखा था और अगस्त के अंत में उन्हें तेज गेंदबाजी शिविर के लिए बुलाने की सिफारिश की थी।

First over in international cricket.

Bowling to Test cricket’s leading run-scorer.

Gets Joe Root.

Razaullah looks unplayable.

Hope PCB manages him properly. #engvpak pic.twitter.com/341VDnqdUy — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 10, 2026

Fast bowler from Dir to lower-order hitter, an unexpected opener and now a Test cricketer—what a wild rise for Razaullah



Capable of bowling 145+kph, he has plenty of raw pace, and coaches at NCA have recently been working with him to fine-tune his bowling pic.twitter.com/Fs96nVdqyF https://t.co/2apBP32Gcq September 9, 2026

जो रूट ने तोड़ा रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड, सचिन नंबर 1; सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के टॉप-10 बैटर

दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड सचिन के नाम पर दर्ज है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर कदम रखते ही जो रूट ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)