Pakistan vs England: इंग्लैंड ने 22 साल बाद जीता पाकिस्तान में टेस्ट मैच, इतिहास रचने से चूकी बाबर आजम की टीम

PAK vs ENG: इस मैच मे कुल 1750 से ज्यादा रन बने। उसके साथ ही यह 21वीं सदी का सर्वोच्च स्कोरिंग टेस्ट मैच भी बन गया है।

PAK vs ENG: इंग्लैंड टीम ने 22 साल बाद पाकिस्तान में जीता मैच। फोटो- ट्विटर

