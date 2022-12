PAK vs ENG: पाकिस्तान ने 92 रन के भीतर 7 विकेट गंवाकर हारा मैच, भारत ने भी 21 साल पहले ऐसे ही छीनी थी ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत

Pakistan vs England Rawalpindi And India vs Australia Eden Gardens Test: रावलपिंडी टेस्ट में एक समय पाकिस्तान का स्कोर 55 ओवर में 3 विकेट पर 176 रन था और 96.3 ओवर में 268 रन के स्कोर पर उसकी पूरी टीम पवेलियन लौट गई।

Pakistan vs England, 1st Test Match, Rawalpindi Test Match: मार्च 2001 में ऑस्ट्रेलिया को 68.3 ओवर में 223 रन बनाने थे और 7 विकेट गिरना शेष थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने 171 रन से वह मैच जीत लिया था। (सोर्स- ट्विटर/ईएसपीएनक्रिकइंफो/@TheRealPCBMedia)

