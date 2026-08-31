पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार (31अगस्त) को अप्रत्याशित फैसला लेते हुए इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट से पहले अपनी टेस्ट टीम के सात खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुला लिया। उनकी जगह सात नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया।

पीसीबी ने बताया कि मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया गया है। बोर्ड ने मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया।

माइक हेसन और एश्ले नॉफ्के को जिम्मेदारी

माइक हेसन को मुख्य कोच और एश्ले नॉफ्के को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स और लॉर्ड्स में खेले गए पहले दो टेस्ट में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ये बड़े बदलाव किए गए हैं। तीसरा और अंतिम टेस्ट नौ सितंबर से खेला जाना है।

मुहम्मद रंधावा और रजाउल्लाह नए चेहरे

टीम में शामिल किए गए सात नए खिलाड़ी साइम अयूब, अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, साद बेग, मुहम्मद रंधावा, रजाउल्लाह और मुहम्मद इमरान जूनियर हैं। इन सात खिलाड़ियों में से पांच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं जबकि मुहम्मद रंधावा और रजाउल्लाह ने अभी पाकिस्तान का किसी भी स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं किया है। सभी नए खिलाड़ी बर्मिंघम में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम से जुड़ेंगे।

बर्मिंघम टेस्ट के लिए पाकिस्तान की टीम

बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मुहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), साइम अयूब, साजिद खान, सऊद शकील, शान मसूद और उबैद शाह।

इंग्लैंड-पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच के बाद अंक-तालिका

इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को दूसरे टेस्ट मैच में 194 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और अंकतालिका में पाकिस्तान की टीम 9वें स्थान पर ही है। वहीं इस मैच के बाद भारत अंकतालिका में चौथे स्थान पर है। पूरी खबर पढ़ें।