केविन पीटरसन ने बाबर आजम और पाकिस्तान टीम में बार-बार हो रहे बदलावों पर तंज कसा है। इसे लेकर केविन पीटरसन ने अपने X हैंडल पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने खासतौर पर पाकिस्तान की लगातार बदलती टीम और चयन में अस्थिरता का मजाक उड़ाया है। बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 194 रन से हार के बाद पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट से पहले एक साथ सात खिलाड़ियों को स्क्वॉड से बाहर कर दिया और उनकी जगह नए खिलाड़ियों को शामिल किया।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने X लिखा, मैच से पहले कप्तान से आमतौर पर पूछा जाता है कि टीम में क्या बदलाव किये गए हैं? हालांकि, इस बार बाबर से टीम में बदलावों के बारे में पूछने वाला इंटरव्यू बहुत ही लंबा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में इतने ज्यादा बदलाव हो रहे हैं, इसलिए क्यों न टॉस ही एक रात पहले शुरू कर दिया जाए, क्योंकि कप्तान को टीम में हुए तमाम बदलाव गिनाने और समझाने में इतना समय तो लग ही जाएगा।

केविन पीटरसन की पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स भी आये हैं। @atulsingh9018 ने लिखा, ‘‘तुमने बिल्कुल सटीक बात कही दोस्त। सिर्फ दो टेस्ट के बाद, सात खिलाड़ी बाहर। हेड कोच बाहर। गेंदबाजी कोच बाहर। लेकिन एक सवाल: यह स्क्वाड किसने चुना? चयनकर्ता कहां हैं? इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा?’’

@atulsingh9018 ने आगे लिखा, ‘‘किस प्रोफेशनल क्रिकेट सिस्टम में काम करने का तरीका ठीक करने के बजाय आधा सेटअप ही बदल दिया जाता है? खिलाड़ियों को सजा मिलती है। कोच को सजा मिलती है। PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) कब जिम्मेदारी लेगा? यह अब क्रिकेट की समस्या नहीं रही। यह संचालन की समस्या है।’’

@Vikramadit3rl0 ने लिखा, ‘‘बाबर सिर्फ कप्तान होने की वजह से टीम का हिस्सा हैं, वरना वह कराची लौटने वाले आठवें सदस्य होते।’’ @AspirantMP01 ने लिखा, ‘‘नहीं-नहीं, यह तो कुछ ही सेकंड में हो जाना चाहिए। एंकर सवाल करेंगे- कोई बदलाव? बाबर कहेंगे- हां, मेरे अलावा बाकी सब बदल दिए गए हैं।’’

@Bawaalscene ने लिखा, ‘‘कोच तक को हटा दिया गया है…। बाबर शुक्रगुजार होंगे कि कम से कम उनकी जगह तो पक्की है… वरना वह भी घर बैठे यह मैच लाइव देख रहे होते…।’’ @sir_pappuG ने लिखा, ‘‘केपी, टॉस एक रात पहले शुरू करने से भी काम नहीं चलेगा! लाइनअप में 7 बदलाव हैं और उस पर बाबर आजम की जबरदस्त अंग्रेजी। मतलब ब्रॉडकास्टर्स को सिर्फ टॉस इंटरव्यू खत्म करने के लिए ‘रेस्ट डे’ वापस लाना पड़ेगा।’’

@expert_909 ने लिखा, ‘‘हो सकता है कि बाबर आजम को इंटरव्यू में इन बदलावों का जिक्र करने के लिए इनकी हार्ड कॉपी की जरूरत पड़े, हाहा।’’ @Naqi7NA ने लिखा, ‘‘हाहाहा, पाकिस्तान का इंग्लैंड दौरा हमेशा यादगार रहा है…। मुझे 2010 का दौरा याद है, दोस्त।’’

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तानी टीम में थोक में बदलाव,7 खिलाड़ी रिलीज, सरफराज-गुल की कोचिंग से छुट्टी

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम से हम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया गया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ता ने दिया इस्तीफा, NCA में बल्लेबाजी सलाहकार का भी पद छोड़ा

2017 में पाकिस्तान के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के तौर पर संन्यास लेने के बाद से मिस्बाह उल हक ने पीसीबी में अलग-अलग पदों पर काम किया है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)







