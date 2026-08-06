क्रिकेट को ‘जेंटलमैन गेम’ कहा जाता है, लेकिन इसके इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं हैं, जिन्होंने इस खेल की छवि को गहरा झटका दिया। ऐसा ही एक मामला दिसंबर 1987 में पाकिस्तान के फैसलाबाद में खेले गए दूसरे टेस्ट के दौरान सामने आया। इस मैच में इंग्लैंड के तत्कालीन कप्तान माइक गैटिंग और अंपायरिंग कर रहे पाकिस्तान के शकूर राणा के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई।

माइक गैटिंग और शकूर राणा दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े होकर बहस करते नजर आए। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में प्रसारित हुए। इस मामले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे विवादित मुकाबलों में शामिल हो गया।

पहले से ही तनावपूर्ण थे दोनों देशों के रिश्ते

उस समय इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमों के साथ-साथ दोनों क्रिकेट बोर्डों के रिश्ते भी अच्छे नहीं थे। उसी साल इंग्लैंड दौरे के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई विवाद हुए थे। इसके अलावा लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट में अंपायर शकील खान के कुछ फैसलों से दोनों टीमें नाराज थीं। इन घटनाओं ने पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया था।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

फैसलाबाद टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने वाला था। इंग्लैंड पहली पारी में 292 रन बनाने के बाद मजबूत स्थिति में था, जबकि पाकिस्तान 106 रन पर पांच विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा था। इंग्लैंड के कप्तान माइक गैटिंग एक अतिरिक्त ओवर करवाना चाहते थे।

माइक गैटिंग ने ऑफ स्पिनर एडी हेमिंग्स को गेंदबाजी के लिए बुलाया। गेंद फेंके जाने से पहले माइक गैटिंग ने नॉन-स्ट्राइकर सलीम मलिक को बताया कि वह लॉन्ग लेग पर खड़े डेविड कैपल को ऊपर बुला रहे हैं। हालांकि, एडी हेमिंग्स जब रन-अप में थे, तभी माइक गैटिंग ने हाथ के इशारे से डेविड कैपल को संकेत दिया कि वह अब अपनी जगह पर रुक जाएं।

अंपायर शकूर राणा ने कहा- यह चीटिंग है

नियमानुसार, माइक गैटिंग ने बल्लेबाज को पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी और उनका इशारा बल्लेबाज का ध्यान भटकाने वाला भी नहीं था, लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर शकूर राणा को माइक गैटिंग का यह तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने जोर से ‘स्टॉप, स्टॉप’ कहा। दूसरे अंपायर खिजर खान ने तुरंत ‘डेड बॉल’ घोषित कर दी।

पहले तो खिलाड़ी और बल्लेबाज समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। जब माइक गैटिंग ने कारण पूछा तो शाकूर राणा ने कहा, ‘‘तुम हाथ हिला रहे हो। यह चीटिंग है।’’ माइक गैटिंग ने जवाब दिया कि वह फील्डर को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि सिर्फ उसे रुकने का इशारा कर रहे थे। उन्होंने शकूर राणा से कहा कि वह अपनी जगह पर लौट जाएं ताकि खेल आगे बढ़ सके। शकूर राणा वहां से जाते हुए कथित तौर पर बोले, ‘तुम चीटर हो।’

मैदान पर आ गए दोनों आमने-सामने

माइक गैटिंग पहले से ही अंपायरिंग से नाराज थे। उनका मानना था कि लाहौर टेस्ट में भी उन्हें गलत आउट दिया गया था। इंग्लैंड की टीम इस बात से भी नाराज थी कि शकूर राणा अपने कोट के नीचे पाकिस्तान का स्वेटर पहनकर अंपायरिंग कर रहे थे। शकूर राणा की टिप्पणी सुनने के बाद माइक गैटिंग अपना आपा खो बैठे। वह तेजी से उनकी ओर बढ़े और दोनों आमने-सामने आ गए।

माइक गैटिंग और शकूर राणा के बीच तीखी बहस हुई और एक-दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। टीवी कैमरों में माइक गैटिंग को अंगुली दिखाते हुए और शकूर राणा को भी उसी आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए देखा गया। बाद में इंग्लैंड के खिलाड़ी बिल एथी बीच-बचाव करते हुए माइक गैटिंग को वहां से ले गए।

शकूर राणा ने बाद में कहा, ‘‘माइक गैटिंग ने बल्लेबाज के पीछे फील्डर को नियमों के खिलाफ बदला। जब मैंने डेड बॉल कहा तो उन्होंने मुझे अपशब्द कहे। जब मैंने कहा कि यह नियमों के खिलाफ है तो उन्होंने जवाब दिया- नियम तो हमने बनाए हैं।’

तीसरे दिन पूरा खेल नहीं हो सका

यह विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी शाम शकूर राणा ने मैच से हटने की धमकी दे दी। हालांकि, कई लोगों को उम्मीद थी कि अगले दिन तक मामला शांत हो जाएगा, लेकिन जब तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम मैदान पर पहुंची तो स्थिति और गंभीर हो चुकी थी। शकूर राणा मैदान पर उतरने को तैयार नहीं थे। दोनों टीमों और अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें हुईं।

शकूर राणा ने साफ कहा कि जब तक माइक गैटिंग लिखित माफी नहीं देंगे, वह अंपायरिंग नहीं करेंगे। माइक गैटिंग ने कहा कि अगर उन्हें माफी मांगनी है तो शकूर राणा भी उनसे माफी मांगें। सुबह करीब साढ़े दस बजे इंग्लैंड की टीम करीब दो हजार दर्शकों और बड़ी संख्या में मौजूद दंगा-रोधी पुलिस के सामने मैदान पर पहुंची, लेकिन न अंपायर आए और न ही पाकिस्तान के बल्लेबाज।

बेनतीजा रहीं समझौते की कोशिशें

कुछ मिनट इंतजार के बाद खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इसके बाद पूरी टीम लगभग छह घंटे तक मैदान पर ही रही, लेकिन तीसरे दिन का खेल शुरू नहीं हो सका। इस बीच, दोनों पक्षों के बीच कई मसौदे तैयार किए गए, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। उस समय टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड (बाद में ECB) के अध्यक्ष रमन सुब्बा रो ने समझौता कराने की कोशिश की।

बाद में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग दावे किए। किसी ने कहा कि माइक गैटिंग दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को तैयार थे, लेकिन शकूर राणा नहीं माने। वहीं रमन सुब्बा रो का कहना था कि शकूर राणा तैयार थे, लेकिन माइक गैटिंग नहीं। दूसरी ओर, शाकूर राणा ने बाद में कहा, ‘‘मैं कभी माफी मांगने वाला नहीं था। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। माइक गैटिंग की लिखित माफी पर आज भी मुझे गर्व है।’’

चौथे दिन गैटिंग ने लिखित माफी दी

आखिरकार दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना रहा और यह मामला लंदन तक पहुंच गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को भी इसमें दखल देना पड़ा। रेस्ट डे (पहले छह दिन तक टेस्ट मैच चलता था, जिसमें बीच का एक दिन आराम का होता था) के बाद चौथे दिन सुबह करीब 10 बजे माइक गैटिंग ने शकूर राणा को अपने हाथ से लिखी माफीनामा सौंप दिया।

रिपोर्ट के अनुसार, माइक गैटिंग इस माफी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। माइक गैटिंग ने माफी देने से इनकार करने तक पर विचार किया था। बाद में माइक गैटिंग ने पत्रकारों से कहा कि वह कप्तानी और अपने भविष्य को लेकर सोच रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी बोर्ड के फैसले का विरोध करते हुए एक बयान जारी किया था।

दोबारा शुरू हुआ मैच, लेकिन जारी रहा विवाद

माफी के बाद मैच फिर शुरू हुआ। हालांकि खराब रोशनी के कारण इंग्लैंड जीत हासिल नहीं कर सका और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मैच पूरा होने के बाद भी विवाद नहीं खत्म हुआ। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के अधिकारी पाकिस्तान पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले निर्णायक टेस्ट के लिए शकूर राणा और शकील खान को अंपायर नियुक्त किया। बाद में बातचीत के बाद दोनों की जगह दूसरे अंपायर नियुक्त किये गए। कुछ समय बाद इंग्लैंड बोर्ड ने दौरे में आई कठिनाइयों का हवाला देते हुए खिलाड़ियों को एक-एक हजार पाउंड का बोनस देने की घोषणा की। इस फैसले ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया।

बाद में माइक गैटिंग और शकूर राणा क्या बोले?

माइक गैटिंग ने बाद में स्वीकार किया, ‘‘यह मेरे करियर का गर्व करने वाला पल नहीं था। यह इतिहास का हिस्सा बन गया है और शायद हमेशा याद रखा जाएगा।’’ माइक गैटिंग ने यह भी कहा कि उस घटना ने शायद क्रिकेट में तटस्थ अंपायरों की व्यवस्था लागू करने की बहस को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई।

शकूर राणा ने कहा कि उनके मन में माइक गैटिंग के प्रति कोई कटुता नहीं थी। साल 2001 में निधन से कुछ समय पहले एक ब्रिटिश टैबलॉयड के कहने पर शकूर राणा लंदन गए और लॉर्ड्स के बाहर अचानक माइक गैटिंग से मिले। शकूर राणा ने बाद में मुस्कराते हुए बताया, ‘‘मैं उनसे हाथ मिलाने गया। उन्होंने मुझे देखकर कहा- ओह गॉड, फिर तुम और वहां से चले गए।’’

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