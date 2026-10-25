लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के चौथे मैच में रविवार (25 अक्टूबर) को इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही। लाहौर में टॉम बैंटन 4 और जो रूट 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोनों को शाहीन अफरीदी ने दोनों विकेट लिए। रूट पहली बार वनडे में 2026 में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। उन्होंने 12 मैच की 12 पारियों में 85 के औसत से 759 गेंद पर 680 रन बनाए हैं।

जो रूट ने एक शतक और 6 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर श्रीलंका के खिलाफ 108 गेंद पर नाबाद 111 रन है। उन्होंने 12 पारियों में 61, 75, नाबाद 111, नाबाद 76, नाबाद 99, नाबाद 74, 44, 15, 18, 33, 69 और 5 रन बनाए हैं। उन्होंने यह मैच श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं। रूट ने 198 मैच की 187 पारियों में 50.37 के औसत से 8010 रन बनाए हैं। इसमें 20 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं।

जो रूट का वनडे में 2026 में प्रदर्शन

रन मिनट गेंद चौके छक्के स्ट्राइक रेट पोजिशन खिलाफ मैदान दिन 61 114 90 5 0 67.77 3 श्रीलंका कोलंबो (RPS) 22 Jan 2026 75 130 90 5 0 83.33 3 श्रीलंका कोलंबो (RPS) 24 Jan 2026 111* 181 108 9 1 102.77 3 श्रीलंका कोलंबो (RPS) 27 Jan 2026 76* 163 76 6 1 100 3 भारत बर्मिंघम 14 Jul 2026 99* 218 133 9 0 74.43 3 भारत कार्डिफ़ 16 Jul 2026 74* 97 48 9 0 154.16 3 भारत लॉर्ड्स 19 Jul 2026 44 96 52 5 0 84.61 3 श्रीलंका चेस्टर-ले-स्ट्रीट 22 Sep 2026 15 38 17 1 0 88.23 3 श्रीलंका लीड्स 24 Sep 2026 18 65 37 1 0 48.64 3 श्रीलंका द ओवल 27 Sep 2026 33 56 35 2 0 94.28 3 पाकिस्तान रावलपिंडी 20 Oct 2026 69 103 66 8 0 104.54 3 श्रीलंका रावलपिंडी 22 Oct 2026 5 – 7 1 0 71.42 3 पाकिस्तान लाहौर 25 Oct 2026

पाकिस्तान ने गेंदबाजी चुनी

पाकिस्तान ने चौथे मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड के लिए हेनरी क्रोकोम्बे और पाकिस्तान के रजाउल्लाह ने डेब्यू किया। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान 2 मैच जीतकर शीर्ष पर श्रीलंका 1 मैच जीतकर दूसरे पर है। इंग्लैंड दोनों मैच हारकर तीसरे पर है।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान आगा, हसन नवाज, शादाब खान, अराफात मिन्हास, शाहीन अफरीदी (कप्तान), रजाउल्लाह, हारिस रऊफ।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

टॉम बैंटन, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रुक (कप्तान), जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, गस एटकिंसन, हेनरी क्रोकोम्बे।

भारतीय ओपनर फिर फेल

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में पहली पारी में खाता नहीं खोल सके केएल राहुल दूसरी पारी में हिट विकेट हो गए। वह सिर्फ 4 रन ही बना सके। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 17 रन बनाए थे। वह दूसरी पारी में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 317 रन बनाए। 204 रनों से पिछड़ने के बाद इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पूरी खबर पढ़ें।