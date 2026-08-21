पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड मजबूत स्थिति में है। लीड्स में तीसरे दिन शुक्रवार (21 अगस्त) को इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 409 रन पर आउट हो गई। 238 रनों बढ़त हासिल की। पाकिस्तान की टीम पर पारी से हार क खतरा मंडरा रहा है। वह पहली पारी में 171 रन पर आउट हो गई थी।

इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक शतक लागने से चूक गए। उनके अलावा 3 अन्य बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। ब्रूक ने 93 गेंद पर 91 रन बनाए। जॉर्डन कॉक्स ने 73, कप्तान जो रूट ने 66 और डेन लॉरेंस ने 51 रन बनाए। इनके लिए इमिलियो गे ने 33 और जेमी स्मिथ ने 25 और जोफ्रा आर्चर ने नाबाद 23 रन बनाए।

कॉक्स-रूट की 150 रनों की साझेदारी

बेन डकेट ने 15 और जोश टंग ने 8 रन बनाए। ओली रॉबिनसन खाता नहीं खोल पाए। इंग्लैंड के लिए जॉर्डन कॉक्स और जो रूट ने 150 रनों की साझेदारी की। हैरी ब्रूक और डेन लॉरेंस के बीच 120 रनों की साझेदारी हुई। अंत में जोफ्रा आर्चर और जिमी स्मिथ ने 28 रनों की साझेदारी की।

पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाए

पाकिस्तान के लिए अली उस्मान ने 5 विकेट लिए। खुर्रम शहजाद ने 3 विकेट लिए मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली ने 1-1 विकेट लिए। पाकिस्तान की दूसरी पारी शुरू हो गई है। उसने 4 ओवर के अंदर 13 रन पर 2 विकेट गंवा दिए। इमाम उल हक 0 और अजान ओवैस 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोनों विकेट जोफ्रा आर्चर ने झटका।

भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट के बाद डब्ल्यूटीसी अंक तालिका

भारत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन अंक तालिका में वह पांचवे स्थान पर ही बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर कायम है। पूरी खबर पढ़ें।