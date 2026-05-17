बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने 84 गेंद पर 68 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी के बदौलत पाकिस्तान ने 232 रनों के स्कोर तक पहुंच पाया। बाबर आजम ने इस पारी के दौरान इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बाबर के स्टोक्स से ज्यादा 50+ स्कोर हो गए।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर वाले बल्लेबाजों की बात करें तो जो रूट शीर्ष पर हैं। मार्नस लाबुशेन दूसरे और स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम चौथे नंबर पर है। उन्होंने 28 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाए हैं। स्टोक्स ने 27 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाए हैं। टॉप-10 में भारत के केवल दो बल्लेबाज हैं। रविंद्र जडेजा ने 23 और ऋषभ पंत ने 22 बार 50 से ज्यादा का स्कोर है। नीचे टॉप-10 बल्लेबाजी की लिस्ट दी गई है।

ICC World Test Championship 2019–2026 WTC बल्लेबाजी रिकॉर्ड: पूरा डेटा, गहरी नजर स्रोत: ESPNcricinfo / ICC — 50+, शतक और औसत रैंकिंग 50+ रैंकिंग शतक रैंकिंग औसत रैंकिंग विश्लेषण Root: WTC का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट ने WTC में 45 बार 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं — यह किसी भी बल्लेबाज से सर्वाधिक है। लाबुशेन (35) और स्मिथ (34) दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत के जडेजा (23) और पंत (22) भी टॉप 10 में शामिल हैं। सर्वाधिक 50+ स्कोर — टॉप 10 1 JE Root ENG 45 2 M Labuschagne AUS 35 3 SPD Smith AUS 34 4 Babar Azam* PAK 28 5 BA Stokes ENG 27 6 TM Head AUS 26 7 Z Crawley ENG 24 8 RA Jadeja IND 23 9 FDM Karunaratne SL 22 9 RR Pant IND 22 * Babar Azam के आंकड़े — मैच/सीरीज जारी (39* मैच)। स्पैन: 2019–2026। शतक Root के 23 शतक — बाकी सबसे दोगुने जो रूट ने WTC में 23 शतक बनाए हैं — यह दूसरे स्थान पर मौजूद स्टीव स्मिथ (14) से लगभग दोगुना है। दिलचस्प बात: स्मिथ 50+ रैंकिंग में तीसरे हैं लेकिन शतकों में दूसरे — यानी वे बड़े स्कोर को और बड़ा बनाते हैं। सर्वाधिक शतक (100s) — टॉप 10 1 JE Root ENG 23 2 SPD Smith AUS 14 3 M Labuschagne AUS 11 3 TM Head AUS 11 5 Babar Azam* PAK 8 5 BA Stokes ENG 8 7 FDM Karunaratne SL 6 7 RR Pant IND 6 9 RA Jadeja IND 5 10 Z Crawley ENG 4 * Babar Azam के आंकड़े — मैच/सीरीज जारी। Smith 50+ में #3 लेकिन शतकों में #2 — बड़े स्कोर को और बड़ा बनाते हैं। औसत Root और Smith — औसत में भी शीर्ष पर Root (52.25) और Smith (50.15) दोनों ही 50 से ऊपर के औसत के साथ WTC के सबसे consistent बल्लेबाज हैं। Crawley (31.86) सबसे कम औसत के साथ अंतिम स्थान पर — इसके बावजूद उनके 24 पचासे+ स्कोर हैं। बल्लेबाजी औसत (Ave) — उच्च से निम्न 1 JE Root ENG 52.25 2 SPD Smith AUS 50.15 3 Babar Azam* PAK 47.71 4 M Labuschagne AUS 46.22 5 RA Jadeja IND 42.78 6 TM Head AUS 42.70 7 RR Pant IND 41.49 8 FDM Karunaratne SL 40.64 9 BA Stokes ENG 35.84 10 Z Crawley ENG 31.86 * Babar Azam के आंकड़े — मैच/सीरीज जारी। Crawley का औसत सबसे कम (31.86) लेकिन 50+ स्कोर 24 — आक्रामक शैली का प्रमाण। स्रोत: ESPNcricinfo / ICC — WTC 2019–2026 | सभी आंकड़े उपलब्ध डेटा पर आधारित Jansatta InfoGenIE

अफगानिस्तान से टेस्ट के लिए भारत का संभावित स्क्वाड

भारतीय टेस्ट टीम की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में एक विशेषज्ञ बल्लेबाज की जगह है। शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम को बहुत ज्यादा ऑलराउंडर खिलाने का फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति सरफराज खान पर विचार करती है या देखने वाली बात होगी। पूरी खबर पढ़ें।