PAK vs AFG: पाकिस्तानी वनडे टीम में 2 साल बाद इस ऑलराउंडर की वापसी, 6000 फर्स्ट क्लास रन बनाने वाले को भी मौका

Pakistan vs Afghanistan: ताहिर ने अब तक तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। हाल में मुख्य चयनकर्ता नियुक्त हुए पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने टीम के निदेशक मिकी आर्थर और मुख्य कोच ग्रांट ब्रैडबर्न के साथ सलाह मश्विरे के बाद 18 खिलाड़ियों की सूची जारी की।

फहीम अशरफ ने आखिरी बार जुलाई 2021 में पाकिस्तान के लिए एकदिवसीय क्रिकेट मैच खेला था। वहीं, सऊद शकील ने इस फॉर्मेट में आखिरी बार मार्च 2022 में खेला था। (सोर्स- पीटीआई/एपी)

