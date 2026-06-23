भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को मंगलवार (23 जून) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 2026 में कुल 9 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्तान हरमनप्रीत कौर भी शामिल हैं। राष्ट्रपति से वह पहले ही सम्मानित हो चुकी हैं।

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था। इसके लिए उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत को 2025 में पहली बार भारतीय महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर सम्मानित किया गया।

A highly prestigious honour for a great of the game 🙌



President of India, Smt Droupadi Murmuji @rashtrapatibhvn confers former #TeamIndia captain Rohit Sharma @ImRo45 with the Padma Shri award 👏

pic.twitter.com/6EyffHr1A4 — BCCI (@BCCI) June 23, 2026

सविता पूनिया

टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने चौथा स्थान हासिल किया था। सविता पूनिया उस टीम की उप-कप्तान थीं। पीआर श्रीजेश के बाद वह 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वालीं दूसरी भारतीय गोलकीपर हैं। उनकी कप्तानी में बर्मिंघम में 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम कांस्य पदक जीती थी। एफआईएच नेशंस कप का भी खिताब जीता।

#PadmaAwards 🏅



Savita Punia receives #PadmaShri from President Droupadi Murmu



One of the India's most acclaimed sports personalities. Former Captain and the current goalkeeper of Indian's Women National Hockey Team, known as 'The Great Wall' of Indian women's hockey and first… pic.twitter.com/3Z529FtfZY — PIB India (@PIB_India) June 23, 2026

विजय अमृतराज

भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज ने भारत का 1988 में सियोल ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने करियर में 16 व्यक्तिगत और 14 युगल खिताब जीते। उन्होंने विंबलडन (1973 और 1981) और यूएस ओपन में(1973 और 1974) में दो-दो बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

#PadmaAwards 🏅



Tennis legend Vijay Amritraj conferred with the #PadmaBhushan by President Droupadi Murmu.



A trailblazer of Asian tennis, captured 16 ATP titles (Asian record), held Asia No. 1 for 14 years, and became a broadcaster.#PeoplesPadma2026 #PadmaAwards2026… pic.twitter.com/c6MjUkNPoy — PIB India (@PIB_India) June 23, 2026

2026 में पद्म पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ियों की सूची

विजय अमृतराज – पद्म भूषण

बलदेव सिंह – पद्मश्री

भगवानदास रायकवार – पद्मश्री

हरमनप्रीत कौर – पद्मश्री

के पजानिवेल – पद्म श्री

प्रवीण कुमार – पद्मश्री

रोहित शर्मा – पद्मश्री

सविता पुनिया – पद्म श्री

व्लादिमीर मेस्टविरिश्विली (मरणोपरांत) – पद्म श्री।

वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-4 भारतीय कप्तान

वनडे में भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज है। इस लिस्ट में सहवाग, कोहली और गिल इस नंबर पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।