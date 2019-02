बंगाल के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा को ईडन गार्डंस पर सोमवार (11 फरवरी, 2019) को अभ्यास मैच के दौरान अपनी ही गेंद पर कैच लपकने की कोशिश में माथे पर चोट लग गई। यह घटना उस समय हुई जब बल्लेबाज बीरेंदर विवेक सिंह ने स्ट्रेट ड्राइव लगाया और डिंडा ने कैच लपकने की कोशिश की। गेंद उनके हाथ से छूटकर माथे पर जा लगी। बंगाल क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने बताया, डिंडा ने ड्रेसिंग रूम में लौटने से पहले ओवर पूरा किया। एहतियात के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया और स्कैन कराया गया है। चिंता की कोई बात नहीं है लेकिन उसे दो दिन आराम की सलाह दी गई है।’

बता दें कि भारत के लिए वनडे और टी-20 मैच खेल चुके डिंडा ईडन गार्डंस पर सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए साथियों के साथ मैच प्रेक्टिस कर रहे थे। 34 वर्षीय तेज गेंदबाज डिंडा ने हाल के दिनों में रणजी ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करते हुए महज आठ मैचों में 28 विकेट अपने नाम किए। एक मैच में उन्होंने पांच विकेट भी लिेए। जानना चाहिए कि बंगाल के इस स्टार खिलाड़ी ने भारत के लिए आखिरी बार साल 2013 में एक दिवसीय मैच खेला। तब भारत दौरे पर आई इंग्लैंड टीम के खिलाफ उन्होंने दो विकेट लिए।

इस मैच में डिंडा एकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने इंग्लैंड के दो बल्लेबाजों को आउट किया। इसके एक विकेट सुरेश रैना ने भी अपने नाम किया। हालंकि इंग्लैंड की टीम तब 325 रनों का विशाल स्कोर बनाने में कामयाब रही थी और भारत को 9 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा।

#WATCH:Pacer Ashok Dinda got injured after he was hit on forehead at Eden Gardens in Kolkata today during Bengal’s T20 practice match for Mushtaq Ali championship.A medical team treated Dinda&he completed over after that.Doctors conducted his CT Scan&said there is nothing serious pic.twitter.com/XpT6FOTAFJ

