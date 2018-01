बिफरे जावेद मियादांद, बोले- भारत से मैच नहीं खेलेंगे तो हमारा क्रिकेट तबाह नहीं हो जाएगा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी जावेद मियादांद भारत को लेकर बिफरे हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वहां के क्रिकेट के विकास को अपना एजेंडा बनाने की अपील की है। उन्होंने इसी के साथ कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, तो उसका क्रिकेट तबाह नहीं हो जाएगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अब भारत को भूलने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में लोगों को भारत का नाम भी भूल जाना चाहिए। पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश को अपने क्रिकेट पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच गरमाए हालात के चलते बीते 10 सालों से दोनों देशों के बीच दिपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है। भारत ने मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इन्कार कर लिया था। मियादांद ने उसी फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है।

'Time has come that we should not discuss India, we should focus on our cricket' – Javed Miandad pic.twitter.com/iOfV0DROal

— ARY Sports (@ARYSports_Web) January 4, 2018